Телеканал Мураева пройдет проверку Нацсовета из-за трансляции пресс-конференции Путина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 20 декабря назначил внеплановую проверку телеканалу «Наш» (ООО «Наш 365») из-за трансляции 19 декабря пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Данный вопрос был вынесен на повестку дня членом Нацсовета Юрием Зиневичем.

Трансляция была начала 13:08 и сопровождалась плашкой «Москва. Вживую». Одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, которая имела титры «Нацкорпус перекрыл Крещатик».

«Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Национального совета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности», – говорится в сообщении регулятора.

Трансляция имела признаки нарушения законодательства в сфере информации, а также телевидения и радиовещания. Нацсовет проверит телеканал на предмет соблюдения телерадиокомпанией части второй статьи 6, части первой статьи 59 закона «О телевидении и радиовещании» (запрет на использование телерадиоорганизаций для разжигания национальной вражды и ненависти, запрет на трансляцию телепередач, изготовленных после 1 августа 1991-го, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые признают правомерной оккупацию территории Украины; требований достоверности и сбалансированности подачи информации, отраженные в 59-й статье); части первой статьи 28 закона «Об информации» (информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека).

Отметим, 17 октября Нацсовет уже назначал внеплановую проверку телеканалу «Наш», но по другому юридическому лицу – ООО «Наша Прага» (телеканал «Макси-ТВ») из-за трансляции интервью Николая Азарова. Поверка все еще не проведена.

Напомним, информационный телеканал «Наш» начал самовольное вещание на частотах женского спутникового развлекательного канала «Макси-ТВ» 7 ноября 2018-го, после чего получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В конце марта регулятор обратился в суд с просьбой аннулирования лицензии канала. В конце мая суд приостановил производство по делу аннулирования лицензии вещателя до вступления в законную силу судебного решения по делу, предметом которого является обжалование предупреждения. Уже 30 октября Нацсовет выдал ООО «Наш 365» спутниковую лицензию на вещание информационного телеканала «Наш». Компания «Наш 365» официально принадлежит 6 менеджерам канала, доля владения которых составляет по 16,67%: Евгении Баранской (директор отдела маркетинга и PR), Евгению Дудику (генпродюсер), Роксолане Завинской (шеф-редактор), Ангелине Пичик (ведущая), Елене Рудик и Ольге Химьяк (выпускающий редактор).

Фото: «Наш»

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