Телеканал Мураева обещает перезапуск к годовщине Октябрьской революции

Телеканал «Наш. Макси-ТВ» готовит перезапуск к годовщине после начала первого эфира. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Телеканал обещает новые проекты и переформатирование сетки вещания: «Это важное событие «Наш. Макси-ТВ» отметит обновленным. Ребрендинг, премьеры проектов, запуск новой студии с использованием современных телевизионных технологий, известные лица, новая сетка вещания и еще много новинок ожидают НАШих зрителей. Сейчас творческая команда НАШего активно работает над изменениями и вскоре представит зрителям новый сезон», — говорится в сообщении.

По информации «Телекритики» телеканал хочет начать вещание в цифровой сети «Зеонбуда» на месте телеканала-пустышки «Эскулап», который официально входит в «Медиа Группу Украина». По информации источника нашего издания, якобы достигнуты договоренности между Евгением Мураевым и Ринатом Ахметовым, которые являются политическими партнерами (Евгений Мураев был первым номером в списке «Оппоблока», который финансирует Ринат Ахметов) — место «Эскулапа» закреплено за каналом «Наш». Стороны несколько месяцев пытаются разрешить этот вопрос с Национальным советом, который должен позволить переоформление лицензии «Эскулап» в канал «Наш». Ранее вещатель опровергал информацию о возможной продаже канала Ринату Ахметову.

Напомним, телеканал «Наш. Макси-ТВ» официально принадлежит Владимиру Мураеву – отцу экс-нардепа Евгения Мураева. Информационный телеканал начал самовольное вещание на частотах женского развлекательного канала «Макси-ТВ» 7 ноября 2018-го, после чего получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В конце марта регулятор обратился в суд об аннулировании лицензии канала. В конце мая суд приостановил производство по делу аннулирования лицензии вещателя до вступления в законную силу судебного решения по делу, предметом которого является обжалование предупреждения. По данным канала «24», кипрская компания по структуре собственности нового вещателя связана с российским «Промсвязьбанком», который обслуживает финансовые операции Министерства обороны России. Вещатель опровергал данную информацию.

Фото: «Макси-ТВ»

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