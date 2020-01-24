Телеканал «Футбол 3» начинает полноценное вещание 1 февраля. Обещает сразу 3 премьеры

Телеканал «Футбол 3» начинает вещание в субботу, 1 февраля, в 10 часов утра. На сайте телеканалов группы «Футбол» обнародована программа передач нового вещателя. Об этом сообщается в уведомлении пресс-службы футбольных каналов.

В первый день канал покажет сразу три премьеры: «В 10:00 телеканал начинает полноценное вещание. Запланированы три прямых трансляции: Хоффенхайм — Байер (чемпионат Германии, начало — 16:25), Генк — Шарлеруа (чемпионат Бельгии, начало — 18:55) и Ним — Монако (чемпионат Франции, начало — 20:55)», — говорится в сообщении.

Новый вещатель в первые два дня будет транслировать матчи чемпионатов Франции, Бельгии, Испании, Италии и Германии. Из передач в сетке присутствует несколько выпусков 15-минутной программы «Топ-матч». С полной телепрограммой телеканала «Футбол 3» можно ознакомиться по ссылке.

Как отмечалось ранее, телеканал «Футбол 3» 21 января начал тестовое вещание на спутнике Astra-4A. Новый вещатель будет доступен абонентам провайдера кабельного ТВ, IPTV и ОТТ во всех основных пакетах телепрограмм аналогового, цифрового и интерактивного телевидения. Телеканал должен заменить каналы «Футбол 1/2», которые 15 марта меняют политику дистрибуции – переходят на поштучную модель a la carte. Оба телеканала будут продаваться отдельным пакетом, стоимостью 109 грн в месяц для одного абонента. Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» будут доступны только семи провайдерам: Oll.tv, Xtra.tv, «Воле», Vega, «Укртелекому», «Київстару» и Vodafone.

Телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2» остаются эксклюзивными трансляторами на территории Украины всех матчей Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Лиги Наций УЕФА, Евроквалификации, поединков Украинской Премьер-Лиги, Кубка и Суперкубка Украины, чемпионатов итальянской Серии А, бельгийской Лиги Жюпиле, испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги. Этим летом каналы будут транслировать матчи Евро-2020, на котором сыграет и Национальная сборная Украины.

Напомним, пять ассоциаций провайдеров платного телевидения 28 ноября пожаловались в открытом письме на политику «Медиа Группы Украина» относительно ретрансляции «Футбол 1» и «Футбол 2» на 2020 год, раскритиковав решение группы убрать телеканалы с широких пакетов провайдеров и сосредоточить их дистрибуцию исключительно отобранными провайдерами. 23 января стало известно о том, что группа смещает дату перехода каналов на новую модель дистрибуции с 1 февраля на 15 марта.

Фото: pixabay

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