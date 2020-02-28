Главная Новости Телеканал Filmuadrama вышел на рынок платного телевидения Эстонии
Телеканал Filmuadrama вышел на рынок платного телевидения Эстонии
НовостиТВ

Телеканал Filmuadrama вышел на рынок платного телевидения Эстонии

от Telekritika
Telekritika 296

Он появится в сети провайдера TELSET.

Основной телеканал Film.ua Group Filmuadrama появился в пакетах платного телевидения сервиса DigiTV общенационального ТВ-провайдера Эстонии TELSET. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом телеканал стал доступен в столице страны Таллинне и его окрестностях в Харьюском уезде, а также в городах Маарду, Нарва, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Хаапсалу, Йыхви, Кейла и Тарту.

Filmuadrama — телеканал, который транслирует исключительно контент производства киностудии Film.ua с украинской и русской аудиодорожками, его сигнал закодирован на спутнике с конца 2018 года. В основе сетки вещания драматические, комедийные, детективные и мелодраматические фильмы и сериалы. Канал ориентирован на широкую семейную аудиторию.

Напомним, ранее Film.ua Group объявила, что в ее управленческой структуре появилась позиция СЕO. Данную должность заняла Виктория Ярмощук.

Один из сериалов производства компании и Нового канала «Новенькая» к началу 2020 года был размещен на платформе Amazon.

Фото: Filmuadrama

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Даша Заривная назначена на должность пресс-секретаря главы Офиса...

12.02.2020

Харви Вайнштейн признан виновным в двух случаях сексуального...

25.02.2020

Правительство США тратит $3 на общественное вещание, а...

27.02.2020

Журналист Николай Семена въехал на контролируемую Украиной территорию

18.02.2020

Викрито два агентства, які розміщували рекламу на піратських...

28.02.2020

«Квартал 95» назвал дату премьеры детектива «Мышеловка для...

12.02.2020

Netflix и Disney пытаются заполучить индийскую аудиторию

20.02.2020

Комитет свободы слова признал обыски на канале «1+1»...

06.02.2020

Бородянский планирует продлить запрет на российские соцсети и...

11.02.2020

Facebook отменил конференцию для разработчиков софта из-за коронавируса

28.02.2020