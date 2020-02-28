Телеканал Filmuadrama вышел на рынок платного телевидения Эстонии

Основной телеканал Film.ua Group Filmuadrama появился в пакетах платного телевидения сервиса DigiTV общенационального ТВ-провайдера Эстонии TELSET. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом телеканал стал доступен в столице страны Таллинне и его окрестностях в Харьюском уезде, а также в городах Маарду, Нарва, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Хаапсалу, Йыхви, Кейла и Тарту.

Filmuadrama — телеканал, который транслирует исключительно контент производства киностудии Film.ua с украинской и русской аудиодорожками, его сигнал закодирован на спутнике с конца 2018 года. В основе сетки вещания драматические, комедийные, детективные и мелодраматические фильмы и сериалы. Канал ориентирован на широкую семейную аудиторию.

Напомним, ранее Film.ua Group объявила, что в ее управленческой структуре появилась позиция СЕO. Данную должность заняла Виктория Ярмощук.

Один из сериалов производства компании и Нового канала «Новенькая» к началу 2020 года был размещен на платформе Amazon.

Фото: Filmuadrama

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