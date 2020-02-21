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Виктория Ярмощук стала первым СЕО в истории FILM.UA Group

от Telekritika
От Telekritika 753
Главная Кино Виктория Ярмощук стала первым СЕО в истории FILM.UA Group

Компания изменила управленческую структуру.

Film.ua Group объявила, что в ее управленческой структуре появилась позиция СЕO. Данную должность заняла Виктория Ярмощук.

Виктория Ярмощук работает c Film.ua Group c момента ее основания — уже 17 лет. С 2010 она руководила украинской медийной консалтинговой компанией Media Resources Management. В 2016 году Виктория возглавила объединение украинских кинопроизводителей «Украинская киноассоциация», деятельность которого способствует развитию украинской киноиндустрии и ее продвижению на международном рынке. В 2019 году Виктория заняла позицию координатора направления «Кино» в рамках работы Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Также Виктория является советником Министра культуры, молодежи и спорта Украины в области кинематографа.

“Моей целью является сохранить динамическое развитие группы, возглавить уникальную команду профессионалов, собранную под эгидой Film.ua Group и достичь всех головокружительных целей, которые поставлены долгосрочной стратегией развития”, – комментирует свое назначение Виктория Ярмощук.

Фото: пресс-служба

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