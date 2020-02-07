Телегруппа StarLightMedia осталась без главного пиарщика

Евгения Зуева ушла с должности Chief Reputation Officer StarLightMedia в конце 2019-го. Ее место на сегодня вакантное. Функцию репутационного менеджмента она исполняла с октября 2019-го. Факт увольнения с холдинга Евгения Зуева подтвердила «Телекритике», но официально прокомментировать отказалась.

Евгения вернулась на предыдущее место работы – сейлз-хаус Ocean Media, где она работает PR-директором. 5 февраля с должности коммуникационного стратега сейлера ушел Евгений Ушаков, который последние месяцы исполнял обязанности главы пресс-службы.

Источник в StarLightMedia отметил, что компания в поиске нового кандидата. Официально исполнителя обязанностей этой должности нет, неофициально некоторые вопросы курирует Яна Гончаренко, руководитель направления устойчивого развития группы.

«Телекритика» надеется получить официальный комментарий от StarLightMedia.

Напомним, до Евгении Зуевой функцию репутационного менеджмента группы исполняла Татьяна Пушнова. Она была назначена холдингом на эту должность 15 мая 2019-го. Ранее позиция CRO в StarLightMedia называлась «PR-директор», ее до 15 марта 2019-го занимала Елена Плахова, оставившая должность по семейным обстоятельствам.

Фото: Facebook Евгении Зуевой

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