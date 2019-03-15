⚡ Елена Плахова ушла с должности PR-директора StarLightMedia
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⚡ Елена Плахова ушла с должности PR-директора StarLightMedia

от Telekritika
От Telekritika 74
Главная Новости ⚡ Елена Плахова ушла с должности PR-директора StarLightMedia

В StarLightMedia сообщили об открытии вакансии Chief Reputation Officer группы.

Директор по корпоративным коммуникациям StarLightMedia Елена Плахова 15 марта прекращает работу в холдинге. Об этом сообщает телегруппа.

«Такое решение вызвано важным событием в личной жизни Елены – рождением дочери, которой она хочет всецело посвятить себя в ближайшее время. StarLightMedia активно ведет переговоры с соискателями на позицию Chief Reputation Officer»,  сообщает холдинг. 

На своей Facebook-страничке Елена Плахова прокомментировал свой уход так:

Опубліковано Elena Plakhova Пʼятниця, 15 березня 2019 р.

StarLightMedia приглашает к сотрудничеству «креативных и системных визионеров, отлично знающих коммуникационную матчасть и готовы создавать истории, способные войти в историю».

Напомним, Елена Плахова начала работу в должности директора по корпоративным коммуникациям StarLightMedia 1 июня 2018-го.

Фото: Facebook

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