⚡ Елена Плахова ушла с должности PR-директора StarLightMedia

Директор по корпоративным коммуникациям StarLightMedia Елена Плахова 15 марта прекращает работу в холдинге. Об этом сообщает телегруппа.

«Такое решение вызвано важным событием в личной жизни Елены – рождением дочери, которой она хочет всецело посвятить себя в ближайшее время. StarLightMedia активно ведет переговоры с соискателями на позицию Chief Reputation Officer», – сообщает холдинг.

На своей Facebook-страничке Елена Плахова прокомментировал свой уход так:

StarLightMedia приглашает к сотрудничеству «креативных и системных визионеров, отлично знающих коммуникационную матчасть и готовы создавать истории, способные войти в историю».

Напомним, Елена Плахова начала работу в должности директора по корпоративным коммуникациям StarLightMedia 1 июня 2018-го.

Фото: Facebook