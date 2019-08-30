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Татьяна Пушнова уходит из StarLightMedia

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 1232
Главная Новости Татьяна Пушнова уходит из StarLightMedia

В группе ищут нового кандидата на должность сhief reputation officer.

Татьяна Пушнова уходит с должности сhief reputation officer телегруппы StarLightMedia. Эту информацию «Телекритике» сообщили собственные источники в холдинге и подтвердили другие участники рынка. В комментарии изданию Татьяна Пушнова отказалась подтвердить данную информацию.

По информации «Телекритики», это решение было принято руководством холдинга в середине августа. Телегруппа уже ищет нового кандидата на эту должность. Вместо Татьяны Пушновой ее обязанности временно будет исполнять Яна Гончаренко, глава отдела внутренних коммуникаций холдинга.

Татьяна Пушнова возглавила функцию репутационного менеджмента группы 15 мая этого года. У Татьяны 15-летний опыт производства телевизионных новостей и информационных программ: она запускала и продюсировала канал иновещания Ukraine Today, переформатировала студию и сетку вещания «Громадського телебачення», работала в ТСН и новостной службе ТВі.

Напомним, ранее позиция CRO в StarLightMedia называлась «PR-директор», ее до 15 марта занимала Елена Плахова, оставившая должность по семейным обстоятельствам.

Фото: Facebook-страница Татьяны Пушновой

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