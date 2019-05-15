🔥⚡ Татьяна Пушнова стала главным пиарщиком StarLightMedia

Функцию репутационного менеджмента возглавила журналистка, телепродюсер и специалист по коммуникациям Татьяна Пушнова. Об этом сообщает пресс-служба StarLightMedia.

У Татьяны 15-летний опыт производства телевизионных новостей и информационных программ – как редактор, журналист и продюсер. Запускала и продюсировала международный информационный канал Ukraine Today, переформатировала студию и сетку вещания «Громадського телебачення», создавала и выпускала в эфир ток-шоу, марафоны, аналитические программы и развлекательные новости в нескольких медиакомпаниях.

Также Татьяна является лектором по журналистским стандартам и этике, тренером и консультантом по эффективным коммуникациям и медиаотношениям для общественных организаций и бизнеса. По образованию Татьяна магистр культурологии Киево-Могилянской академии и считает, что всегда работает по специальности – теория медиа была среди ее университетских интересов.

«Мы искали человека, который в совершенстве понимал бы специфику работы именно медиабизнеса, процессов и людей, которые работают у нас и с нами. Человека, который ценит изменения, вызовы и умеет реализовывать большие, громкие проекты. Экспертиза Татьяны не только отвечает этим ориентирам, но и дополнена ценностями и четким осознанием всей ответственности и роли медиа, у которого аудитория измеряется десятками миллионов людей. Функционал CRO охватывает более широкий круг вопросов, чем корпоративные коммуникации. Нам одинаково важна как внешняя, так и внутренняя репутация StarLightMedia среди сотрудников», – объясняет решение директор SLM Михаил Царев.

Мотивы перехода в StarLightMedia Татьяна Пушнова объясняет так: «StarLightMedia – это уникальная компания, которая объединяет как минимум трех сильных вещателей, имеет долгую и плодотворную историю, профессиональную команду и реализует амбициозный процесс совершенствования бизнеса. Для меня это интереснейший вызов и я верю, что в этой роли буду частью создания новой и значимой по сути и влиянию истории отечественного медиарынка».

Напомним, ранее данная позиция в StarLightMedia называлась «PR-директор», ее до 15 марта занимала Елена Плахова, оставившая должность по семейным обстоятельствам.

Фото: StarLightMedia