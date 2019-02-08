⚡ Татьяна Лебедева уходит с поста главы наблюдательного совета общественного вещателя

Данную информация «Телекритике» подтвердила Татьяна Лебедева, предоставив текст обращения к членам наблюдательного совета НОТУ. В заявлении она призвала «наблюдателей» провести голосование за смену руководства наблюдательного совета как можно быстрее.

В положении о наблюдательном совете НОТУ указано, что совет избирает из числа своих членов председателя, заместителя председателя и секретаря сроком на два года. Они не могут занимать соответствующую должность более двух сроков подряд. Татьяна Лебедева заверила, что никогда больше не будет подаваться на пост главы, отказав в расширенном комментарии, сославшись на занятость.

Заместитель Лебедевой в наблюдательном совете – Светлана Остапа (по квоте «Самопомочи»). Секретарь совета – Вадим Миский (от молодежных общественных организаций). Остапа и Миский работают в общественной организации «Детектор медиа»: первая – заместитель главреда сайта, второй – курирует донорские проекты.

Свои полномочия Татьяна Лебедева передала Светлане Остапе – она будет исполнять обязанности главы две недели – до 21 февраля. Ее полномочия пока остаются в силе. Внепланового заседания, на котором рассмотрят объявление нового конкурса на пост главы НОТУ, а также пересмотрят решение об увольнении Зураба Аласании, на этой неделе не будет – наблюдательный совет не может собрать голоса для результативного голосования.

Как сообщала «Телекритика», член наблюдательного совета НОТУ Евгений Глибовицкий, который отсутствовал во время голосования по Зурабу Аласании на заседании 31 января, считает, что решение содержит процедурные нарушения и не является оформленным в соответствии с требованиями закона об общественном вещателе. Он 1 февраля предложил другим членам наблюдательного совета отменить результаты голосования, иначе, по его мнению, этот состав наблюдательного совета должен уйти в отставку в полном составе. Вместе с тем, он не объяснил причины, по которой покинул заседание.

Напомним, наблюдательный совет НОТУ среди причин увольнения Зураба Аласании назвал его недостаточную квалификацию, создание дублирующего звена в структуре компании, на которое за 15 месяцев было потрачено 8 млн гривен, аполитичность «Першого», непрозрачность распределения финансов, в частности, в вопросах премирования руководства. Решение о досрочном расторжении контракта принималось после того, как наблюдательный совет заслушал отчет о деятельности грантового фонда НОТУ, в котором были озвучены признаки ряда нарушений.

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