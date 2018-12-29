Существование культурного центра «Кинотеатр Киев» оказалось под вопросом

Хотя киевские власти утверждают, что существованию кинотеатра ничто не угрожает, в ООО «Культурный центр “Кинотеатр Киев”» придерживаются другого мнения.

На днях глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что из-за непродления договора аренды кинотеатр оказался под угрозой закрытия.

В самом КЦ «Кинотеатр Киев» поясняют, что по состоянию на 28 декабря Департамент коммунальной собственности КГГА не дал ответа на запрос о продлении срока аренды еще на 10 лет, хотя соответствующее обращение было зарегистрировано еще 9 октября.

В самой КГГА заявили, что планируют включить кинотеатр в коммунальную сеть «Киевкинофильм», куда уже входят кинокомплекс «Флоренция», кинотеатры «Лейпциг», «Ленинград» и другие. При этом «Киев» якобы продолжит работу в действующем формате.

Дирекция кинотеатра в лице Вилии Бондаренко обратилась к СМИ и общественности с просьбой не допустить прекращения работы кинотеатра и обеспечить прозрачные условия для его дальнейшего функционирования. «Главный культурный центр столицы может стать в один ряд с “Факелом”, “Днепром”, “Загребом” и другими коммунальными кинотеатрами, которые почти не способствуют культурному развитию города», — сообщается в обращении.

Дирекция КЦ «Кинотеатр Киев» напомнила, что под ее руководством кинотеатр активно сотрудничал с посольствами, провел более 200 кинофестивалей, которые посещали Софи Лорен, Фани Ардан, Катрин Денев, Венсан Кассель и другие мировые звезды. Кроме того, «Киев» являлся центром знакового отечественного кинофестиваля «Молодость».

По следам конфликта Ильенко написал еще один пост, в котором похвалил усилия действующего руководства «Киевкинофильма»: «Нельзя не заметить значительных усилий директора ГП Дениса Хомича и его команды по возрождению и развитию сети коммунальных кинотеатров, которые достались им от “попередников” в далеко не лучшем, а во многих случаях – просто в запущенном состоянии». Но при этом Ильенко подчеркнул, что руководство КЦ «Кинотеатр Киев» тоже является эффективными менеджерами. Он адресовал КГГА ряд вопросов – включая самый актуальный непосредственно для зрителей: можно ли будет купить билет на показ, придя в кинотеатр 5 января?

Ответы на них пока неизвестны. Но публичное обсуждение ситуации уже вовсю происходит: в защиту действующего формата работы кинотеатра выступили представители киноиндустрии, включая гендиректора «Артхаус Трафика» Дениса Иванова, а также кинокритики и простые киевляне.

Напомним, что многие фестивальные хиты этого года можно было увидеть в Украине только в залах кинотеатра «Киев».

Фото: Богдан Петренко