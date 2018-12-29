Существование культурного центра «Кинотеатр Киев» оказалось под вопросом
КиноНовости

Существование культурного центра «Кинотеатр Киев» оказалось под вопросом

от Telekritika
От Telekritika 19
Главная Кино Существование культурного центра «Кинотеатр Киев» оказалось под вопросом

4 января 2019 года истечет срок аренды помещения по ул. Большая Васильковская, и КГГА не планирует продлить договор с действующим арендатором, ООО «Культурный центр “Кинотеатр Киев”».

Хотя киевские власти утверждают, что существованию кинотеатра ничто не угрожает, в ООО «Культурный центр “Кинотеатр Киев”» придерживаются другого мнения.

На днях глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что из-за непродления договора аренды кинотеатр оказался под угрозой закрытия.

В самом КЦ «Кинотеатр Киев» поясняют, что по состоянию на 28 декабря Департамент коммунальной собственности КГГА не дал ответа на запрос о продлении срока аренды еще на 10 лет, хотя соответствующее обращение было зарегистрировано еще 9 октября.

В самой КГГА заявили, что планируют включить кинотеатр в коммунальную сеть «Киевкинофильм», куда уже входят кинокомплекс «Флоренция», кинотеатры «Лейпциг», «Ленинград» и другие. При этом «Киев» якобы продолжит работу в действующем формате.

Дирекция кинотеатра в лице Вилии Бондаренко обратилась к СМИ и общественности с просьбой не допустить прекращения работы кинотеатра и обеспечить прозрачные условия для его дальнейшего функционирования. «Главный культурный центр столицы может стать в один ряд с “Факелом”, “Днепром”, “Загребом” и другими коммунальными кинотеатрами, которые почти не способствуют культурному развитию города», — сообщается в обращении.

Дирекция КЦ «Кинотеатр Киев» напомнила, что под ее руководством кинотеатр активно сотрудничал с посольствами, провел более 200 кинофестивалей, которые посещали Софи Лорен, Фани Ардан, Катрин Денев, Венсан Кассель и другие мировые звезды. Кроме того, «Киев» являлся центром знакового отечественного кинофестиваля «Молодость».

По следам конфликта Ильенко написал еще один пост, в котором похвалил усилия действующего руководства «Киевкинофильма»: «Нельзя не заметить значительных усилий директора ГП Дениса Хомича и его команды по возрождению и развитию сети коммунальных кинотеатров, которые достались им от “попередников” в далеко не лучшем, а во многих случаях – просто в запущенном состоянии». Но при этом Ильенко подчеркнул, что руководство КЦ «Кинотеатр Киев» тоже является эффективными менеджерами. Он адресовал КГГА ряд вопросов – включая самый актуальный непосредственно для зрителей: можно ли будет купить билет на показ, придя в кинотеатр 5 января?

Ответы на них пока неизвестны. Но публичное обсуждение ситуации уже вовсю происходит: в защиту действующего формата работы кинотеатра выступили представители киноиндустрии, включая гендиректора «Артхаус Трафика» Дениса Иванова, а также кинокритики и простые киевляне.

Напомним, что многие фестивальные хиты этого года можно было увидеть в Украине только в залах кинотеатра «Киев».

Фото: Богдан Петренко

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

«Школа» на «1+1» стала самым рейтинговым сериалом осенне-зимнего...

17.01.2018

Письма читателей: почему прекратилась трансляция сериала «Моя чужая...

27.09.2018

Телезрители не захотели видеть Зианджу в полуфинале «Голосу...

16.04.2018

McDonald’s «фотошопит» снимки еды для официального сайта компании

29.01.2018

В полиции не считают преступлением избиение журналиста «Схем»

19.11.2018

«У актеров классического театра нет проблем с раздеванием...

20.06.2018

Стивен Спилберг рассказал о личном опыте использования виртуальной...

24.04.2018

Беременная Валентина Хамайко расстроила подписчиков

15.08.2018

Презентация сериала «Стоматолог» и другие прелести от «2+2»

28.01.2018

«Украина сейчас»: Министерство информполитики представило бренд нашей страны

10.05.2018