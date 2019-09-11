Суд запретил государственному Концерну РРТ отключать «Зеонбуд»

Верховный суд поддержал решения предыдущих инстанций о том, что государственный Концерн РРТ не имеет права во время рассмотрения дела по сути отключать передатчики единственного провайдера эфирного цифрового телевидения – компании «Зеонбуд». Об этом говорится в его решении от 3 сентября.

С начала 2019 года «Зеонбуд» пытается заставить КРРТ заключить договор через суд. В рамках обеспечения иска компания потребовала запретить госпредприятию совершать действия, которые приведут к приостановке работы его цифровых передатчиков. Судьи трех инстанций поддержали это требование. Заявление об обеспечении иска «Зеонбуд» мотивировал тем, что Концерн РРТ является единственным владельцем телевышек, где возможно установить телекоммуникационное оборудование.

Как сообщалось ранее, в январе между КРРТ и «Зеонбудом» возник конфликт из-за неподписания договора о сотрудничестве на 2019-й – компании не сошлись в цене на предоставляемые Концерном РРТ услуги для «Зеонбуда». Из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта – накануне президентских выборов. Компании должны были договориться о новых тарифах до 1 мая, но этого не произошло, после чего стало известно о судебных исках компаний друг к другу с целью подписания контракта на своих условиях.

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