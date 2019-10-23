Открыто производство об аннулировании лицензии NewsOne

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Ранее с соответствующим иском в ОАСК обратился Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещанию. В частности, истец просит суд аннулировать лицензию на вещание выданную ООО «Новини 24 години», известного как NewOne.

Дело будет рассматриваться по упрощенной процедуре, без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Напомним, речь об аннулировании лицензии пошла после того, как 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил внеплановую проверку телеканала NewsOne на предмет разжигания вражды в анонсах телемоста с российским телеканалом, который вещатели планировали провести 12 июля. Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены. В начале октября 2019 в СБУ допросили собственника канала Тараса Козака в качестве свидетеля, никаких обвинений против него не выдвигалось.

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