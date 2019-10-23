НовостиТВ

Открыто производство об аннулировании лицензии NewsOne

от Telekritika
От Telekritika 375
Главная Новости Открыто производство об аннулировании лицензии NewsOne

Дело будет рассматриваться по упрощенной процедуре

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии NewsOne. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Ранее с соответствующим иском в ОАСК обратился Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещанию. В частности, истец просит суд аннулировать лицензию на вещание выданную ООО «Новини 24 години», известного как NewOne.

Дело будет рассматриваться по упрощенной процедуре, без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Напомним, речь об аннулировании лицензии пошла после того, как 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил внеплановую проверку телеканала NewsOne на предмет разжигания вражды в анонсах телемоста с российским телеканалом, который вещатели планировали провести 12 июля. Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены. В начале октября 2019 в СБУ допросили собственника канала Тараса Козака в качестве свидетеля, никаких обвинений против него не выдвигалось.

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

«Говорить Україна»: здесь насилуют бабушек и меряются грудью...

18.04.2018

Победителю «Голосу країни 8» достанется ротация на радио...

27.04.2018

▶? Стал известен состав жюри кинофестиваля «Молодость»

20.05.2019

Андрей Партыка покинул StarLightMedia

18.10.2018

Участник «Х-Фактора-7» заставил судей плакать, гордиться и ненавидеть

29.08.2016

Правообладатели США потребовали введения досудебной блокировки «пиратов»

05.02.2019

Генпродюсер «112 Украина» ушел с канала

04.06.2018

Суд освободил главреда «РИА Новости Украина»

28.08.2019

Звезды сериала «Школа» срывают аншлаги в туре по...

11.05.2018

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд кассовых сборов

22.07.2019