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Нацсовет просит аннулировать лицензию Newsone

от Telekritika
От Telekritika 476
Главная Новости Нацсовет просит аннулировать лицензию Newsone

Совет по вопросам телевидения и радиовещания настаивает на лишение лицензии телеканала в суде

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания попросил суд аннулировать лицензию на вещание,  выданную ООО «Новини 24 години», также известному как NewsOne. Об этом сообщили на официальном сайте окружного административного суда Киева.

Иск подали в окружной административный суд столицы. На данный момент суд рассматривает вопрос открытия производства по данному административному делу.

Напомним, 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил внеплановую проверку телеканала NewsOne на предмет разжигания вражды в анонсах телемоста с российским телеканалом, который вещатели планировали провести 12 июля. Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить телемост с российским телевидением. Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест его активов.

В начале сентября в суд поступили иски от ООО «Новини 24 години» касательно отмены решения Нацсовета по внеплановой выездной проверке телеканала.

Фото: NewsOne

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