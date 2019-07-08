Генпрокуратура вызвала владельца NewsOnе на допрос из-за госизмены

Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить телемост «Надо поговорить» с российским каналом «Россия 24». Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В связи с намерениями провести совместный телемост с российским подсанкциионным каналом, ГПУ сегодня зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», – написал он.

По его словам, «причастные – от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс – вызваны на допрос». «Готовится представление в суд об аресте активов», – добавил генпрокурор.

Официально владельцем NewsOne является нардеп «Оппоблока» Тарас Козак, соратник кума Владимира Путина Виктора Медведчука. В холдинг «Новости» Тараса Козака входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK. Телеведущим так называемого телемарафона с украинской стороны должен был быть ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов, а со стороны РФ – Андрей Малахов. Анонсировал проведение телемоста ведущий программы «Вести недели» на российском канале «Россия-1» Дмитрий Киселев.

Напомним, телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить», указывая на давление и физические угрозы журналистам. NewsOne заявляет, что планировал организовать «неполитический телемост между людьми из Украины и России». В СБУ предлагают СНБО ввести санкции по отношению к юридическим лицам телеканалов NewsОne и «112 Украина». Глава СНБО отметил, что нарабатывает решение относительно планов провести телемост, и призвал политиков «прекратить истерику».

Фото: NewsOne