⚡ NewsOne отменил телемост с российским телеканалом «из-за угроз журналистам»

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить». Его планировали провести с Россией, которую бы представлял канал «Россия 24».

«Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака», – заявили на телеканале NewsOne.

NewsOne заявляет, что планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. «Вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи? Поэтому телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить«», – сообщается в заявлении NewsOne.

Напомним, ведущий программы «Вести недели» российского канала «Россия-1» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который был запланирован на 12 июля и должен был состояться при участии Андрея Малахова и Василия Голованова. Ряд политиков заявили о готовящемся «информационном шабаше». Объединенные националисты дали президенту сутки на «адекватную реакцию». Глава СНБО отметил, что нарабатывает решение относительно планов провести телемост и призвал политиков «прекратить истерику». В Нацсовете сообщили, что смогут отреагировать на телемост только постфактум. В СБУ предлагают СНБО ввести санкции по отношению к юрдическим лицам телеканалов NewsОne и «112 Украина». Президент предложил политикам и активистам остудить пыл и заявил о готовности поговорить напрямую с Владимиром Путиным.

Фото: NewsОne