Нацсовет, СБУ и Зеленский отреагировали на телемост NewsOne с «Россией-1»

Исполнитель обязанностей главы Нацсовета Ольга Герасимьюк заявила, что регулятор сможет отреагировать на нарушение закона телеканалом NewsOne (который будет проводить телемост с российским каналом «Россия-1») только по факту таких нарушений. В комментарии «Интерфакс-Украина» она отметила, что на телеканал NewsOne не могут повлиять до трансляции телемоста: «Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением, и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала».

Телеканалу, а также провайдерам платного телевидения могут грозить штрафы и предупреждения. «Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил», – добавила она. Размер штрафа может составлять до 25% стоимости лицензии.

Запрашивать у телеканала информацию о запланированном эфире Нацсовет не имеет права, поскольку это может быть трактовано как цензура. «Нацсовет сможет отреагировать только тогда, когда эфир состоится. Надеюсь на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков», – подытожила Ольга Герасимьюк.

В свою очередь, и. о. главы СБУ Иван Баканов призывает провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, где предложит ввести санкции к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и NewsОne, сообщает пресс-служба СБУ.

С целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании и. о. главы Службы безопасности Баканов предлагает:

Инициировать перед президентом, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО, на котором принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами «112 Украина» и NewsOne, и ввести в действие соответствующим указом президента; Обратиться к председателю ВР с просьбой на ближайшем заседании Верховной Рады рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов до принятия решения Антимонопольным комитетом о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что СБУ проинформирует руководителей медиахолдинга «Новини» (телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK) об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия-1» и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО. Также СБУ предлагает расширить полномочия Нацсовета и Антимонопольного комитета:

«…Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания предупредить указанные субъекты информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении их штрафных санкций;

— Инициировать закрепление на законодательном уровне полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения об аннулировании лицензии на вещание или аннулирования лицензии провайдера программной услуги без обращения в суд, если нарушения не были устранены после применения санкций «объявление предупреждения» и «взыскание штрафа», или в случае невыполнения распоряжения государственного регулятора в установленные им сроки;

— Инициировать перед Антимонопольным комитетом применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга «Новини»», – сообщает в письме глава СБУ Иван Баканов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и что он готов к такому разговору в Минске: «Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. (…) Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?», – сообщил он в видеообращении.

Президент назвал анонсированный телемост с пропагандистским российским каналом «дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами», чтобы разделить украинцев. «Я обращаюсь ко всем украинцам. Мы не лагерь, нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна: первые будут грабить, а другие будут грабить. Прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей. Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам. Особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность, вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы – четвертая власть. Вы тоже слуги народа», – резюмировал он.

Напомним, ведущий программы «Вести недели» российского канала «Россия-1» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne при участии Андрея Малахова и Василия Голованова. Телеканал NewsOne в ответ сообщил, что мост будет аполитическим. Ряд политиков заявили о готовящемся «информационном шабаше». Объединенные националисты дают президенту сутки на «адекватную реакцию». Глава СНБО отметил, что нарабатывает решение относительно планов провести телемост и призвал политиков «прекратить истерику».