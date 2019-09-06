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NewsOne оспаривает решение Нацсовета о внеплановой проверке

от Telekritika
От Telekritika 461
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Телеканал NewsOne просит суд признать противоправным решение Нацсовета о проведении проверки канала

Телеканал NewsOne оспаривает в Окружном административном суде города Киева решение Нацсовета о назначении внеплановой проверки телеканала. Об этом сообщается на сайте суда.

В частности, ООО «Новости 24 часа» (логотип NewsOne) просит суд признать противоправным и отменить решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований закона «Об информации».

Суд сообщает, что сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил внеплановую проверку телеканала NewsOne на предмет разжигания вражды в анонсах телемоста с российским телеканалом, который вещатели планировали провести 12 июля. Генпрокуратура 8 июля зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить телемост с российским телевидением. Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест его активов.

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