NewsOne оспаривает решение Нацсовета о внеплановой проверке

Телеканал NewsOne оспаривает в Окружном административном суде города Киева решение Нацсовета о назначении внеплановой проверки телеканала. Об этом сообщается на сайте суда.

В частности, ООО «Новости 24 часа» (логотип NewsOne) просит суд признать противоправным и отменить решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований закона «Об информации».

Суд сообщает, что сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил внеплановую проверку телеканала NewsOne на предмет разжигания вражды в анонсах телемоста с российским телеканалом, который вещатели планировали провести 12 июля. Генпрокуратура 8 июля зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить телемост с российским телевидением. Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест его активов.