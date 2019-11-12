Стриминговый сервис Disney+ упал спустя пару часов после запуска

Запуск стримингового сервиса Disney+ не обошелся без проблем. Спустя несколько часов после запуска в сети начали появляться многочисленные жалобы на проблемы в работе сервиса. Об этом пишет The Verge.

В Disney пока никак не прокомментировали эти сообщения. Пользователи пожаловались на сбои в работе Disney+ сразу после запуска сервиса. Проблемы возникли в основном у пользователей из США и Нидерландов. Всего ресурс Downdetector зафиксировал более 7 тыс. жалоб. 55% пользователей сообщают, что не могут авторизоваться, еще около 45% испытывают трудности с просмотром трансляций.

Потоковый сервис Disney+ запущен 12 ноября одновременно в Канаде, Нидерландах и США. Disney обещает в течение двух лет запустить сервис почти во всех основных регионах мира. В Украине сервис не доступен.

Контентное предложение базируется на продукции брендов, принадлежащих компании: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. На платформе планируется выпустить на около 10 фильмов и 25 сериалов в первый год работы.

Напомним, 1 ноября компания Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+. Как сообщала газета Financial Times Apple потратила на свой стриминговый сервис $6 миллиардов. Cтриминговый сервис HBO Max будет запущен в мае 2020 года, стоимость подписки на него составит $14,99 в месяц.

Гифка: кадр из фильма «Наследственное»

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