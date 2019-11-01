Стриминговый сервис Apple TV+ начал работу с украинскими субтитрами

Подписка Apple TV+ стоит $4,99 в месяц с 7-дневной бесплатной пробной версией. Украинские пользователи могут смотреть видео с украинскими субтитрами (украинский дубляж или озвучка отсутствуют).

Apple TV+ доступна более чем в 100 странах мира, а все телевизионные шоу и фильмы Apple имеют субтитры или аудиодубляж почти на 40 языках. Аудиоописания также будут предоставлены на 8 языках. Одна подписка Apple TV+ может быть разделена между шестью пользователями с помощью семейного доступа. Эпизоды могут передаваться в стриминговом режиме или загружаться для просмотра оффлайн.

Просмотр возможен на любой платформе, которая предлагает приложение Apple TV — от iPhone до iPad, и до Apple TV; в том числе на устройствах производства других компаний. Также сервис доступен в интернете по адресу tv.apple.com.

Стриминговый сервис Apple запускается с библиотекой из девяти наименований. Выпуск еще нескольких анонсирован в течение ближайших недель. Тем, кто приобрели новое устройство Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple TV или iPod touch) после 10 сентября, компания дает право на бесплатную годовую пробную версию.

Чтобы посмотреть Apple TV+, необходимо открыть TV на своем устройстве. Приложение TV доступно на iPhone и iPad, начиная с версии iOS 12.3, а также появилось на Mac в macOS Catalina. Приложение TV доступно на моделях Apple TV третьего, четвертого и пятого поколений. Компания Apple также добавила приложение TV для smart-телевизоров и стриминговых стиков. Телевизионное предложение Apple не предоставляет бэк-каталога контента, вместо этого сосредотачиваясь на эксклюзивных оригинальных продуктах.

На момент запуска контент Apple TV+ — это 8 ТВ-шоу и один фильм. Apple выпустила все десять эпизодов драмы «Дикинсон», но другие ведущие проекты («Утреннее шоу», «Ради всего человечества» и «Видеть») представлены первыми тремя эпизодами сезонов, остальная часть будет выпускаться в еженедельном режиме. Это означает, что новые эпизоды будут выходить каждую пятницу.

Отметим, все 4 сериала Apple получили неоднозначную оценку от критиков в США.

Компания обязалась добавлять по крайней мере одно новое шоу или фильм каждый месяц. Из-за отсутствия массивного каталога, такого как у Disney+ или Netflix, Apple делает ставку на высококачественное производство, знаменитостей и широкое распространение.

Фото: скриншот «Утреннего шоу»

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