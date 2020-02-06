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СТБ снимает 16-серийный мистический детектив

от Telekritika
От Telekritika 654
Главная Новости СТБ снимает 16-серийный мистический детектив

Премьера сериала запланирована на весенний сезон.

СТБ совместно с IQ Production начали работу над мистическим детективом-мелодрамой, сообщает пресс-служба канала. Премьера сериала запланирована на весенний сезон в слоте «СТБ-сериал».

Сериал расскажет историю о девушке Кате, которая обладает даром ясновидения. Начав работу в полиции, она  осознает, что ее дар – вовсе не недостаток, и с его помощью находит разгадки к самым запутанным криминальным делам. Приняв себя, Катя встречает настоящую любовь.

Название сериала пока не уточняется, однако известно, что он будет состоять из 16-ти серий.

Производство: IQ Production. Режиссер: Олег Зборовский. Оператор-постановщик: Николай Илюшин.

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и другие.

Напомним: ранее стало известно, что на СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша».

Фото: СТБ

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