На СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша»

24 февраля на СТБ состоится премьера 12-серийного проекта «Спіймати Кайдаша», снятого по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я», сообщает пресс-служба телеканала.

По словам управляющего директора телеканала СТБ Людмилы Семчук, фильм расскажет историю семьи, члены которой не могут найти общий язык, не могут помириться, достичь счастья, которого заслуживают.

«Это ведь происходит во многих семьях. «Спіймати Кайдаша» — наш откровенный разговор со зрителем, только в формате кино», — рассказала Семчук.

Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Одни из главных ролей сыграли актеры Тарас Цымбалюк и Виктор Жданов.

В фильме также сыграли: Ирина Мак, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Юрий Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская и другие.

Напомним: 12-серийный проект «Спіймати Кайдаша» в 2018 году выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку.

Также напомним, что недавно состоялась премьера весеннего телесезона канала СТБ.

Фото: СТБ

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