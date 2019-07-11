StarLightMedia планирует выйти в плюс уже в этом году

Телегруппа StarLightMedia в этом году хочет стать прибыльной и сменить модель развития – с broadcast company стать media company. Холдинг собирается сконцентрироваться на производстве контента – как для ТВ, так и для digital. Об этом сообщил СЕО StarLightMedia Михаил Царев 10 июля на встрече с рекламодателями и партнерами в рамках фестиваля Atlas Weekend.

Телегруппа должна стать прибыльной в этом году: «Мы видим “Трансформацию” в двух направлениях. Первое – это эффективность. И в этом году мы будем прибыльной медийной компанией. Мы знаем, как это делать, и мы это сделаем. Второе направление – создание здоровой компании. Мы не хотим просто сократить, урезать. Телевидение – такой бизнес, где экономия проявляется через 2-3 года. Мы не хотим достичь финансового эффекта сейчас и оставить руины после себя. Мы создаем устойчивую бизнес-модель – прибыльную и содержащую направления развития на будущее. Нам нужна прибыльность, чтобы мы инвестировали в интернет: развитие digital-контента и в людей», – сообщил Михаил Царев.

Телехолдинг из broadcast company должен превратиться в media company, основой которой будет производство контента для разных платформ: «Изначально “Трансформация” заключала в себе создание совершенно новой бизнес-модели нашей компании. До этого это была вещательная модель, она ориентировались на broadcast, а все остальные структуры помогали реализовывать этот бизнес. Потом мы создали четыре равноценных направления бизнеса. Они находятся на разном этапе развития, но они есть. Это свидетельство того, что из broadcast company мы становимся media company. Это значит, что вещание является только одним из четырех направлений, создание контента – это второе, не менее важное направление. Сейчас это телевизионный контент, в будущем это будет интернет-контент, мобильный контент – все, что потребуется зрителю. Неважно, откуда он к нам придет – со спутника, с эфира или с мобильного телефона или смарт-часов, чтобы получить контент, который ему интересен», – отметил СЕО холдинга.

Еще два направление холдинга – новостное вещание и Digital & Pay TV. «Третье направление – новостной блок. Общественно-политическое телевидение должно стать одним из направлений нашего бизнеса. И четвертое направление – Pay TV и Digital, развитие платного цифрового телевидения и интернета. Вот это наш бизнес! Мы сформулировали концепцию и перестроили структуру. Из вертикально интегрированной группы трех каналов мы сделали функционально ориентированную структуру, которая сфокусирована на вещании, производстве и сервисных функциях. В прошлом году мы вынесли за пределы группы продажи, выделили в отдельное направление новостной блок и Digital & Pay TV. Эта структура вступила в силу 1 января», – добавил Михаил Царев.

Как сообщалось ранее, в StarLightMedia с лета 2018-го проходит проект «Трансформация»: 1 января холдинг перешел на новую организационную структуру – дивизиональную, которая включает дивизионы «Вещание», «Новости», «Производство», Digital & Pay TV и «Центры экспертиз».

Напомним, согласно данным Всеукраинской рекламной коалиции, рынок телерекламы в 2018-м вырос на 26% – с 7,329 млрд гривен (в 2017) до 9,269 млрд гривен. В 2019-м, по прогнозам ВРК, увеличится еще на 24% и составит 11,526 млрд гривен, из которых прямая реклама составит 10,089 млрд гривен (остальное – спонсорство). По оценке StarLightMedia, украинские телеканалы в прошлом году заработали на интернет-рекламе примерно $15 млн. Такой же годовой доход ($15 млн) телеканалам приносит рынок Pay TV.

Отметим, StarLightMedia не единственный медиахолдинг, который публично сообщает о стратегии выхода на прибыльность. Согласно планам 1+1 media, телегруппа должна выйти в плюс в 2021-м. Недавно «Телекритика» писала о том, что 1+1 media ставит перед собой цель стать стать data driven software компанией.

Фото: Валентина Балабанова