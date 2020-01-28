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Спустя 5 лет Нацсовет выиграл суд по штрафу «112 Украина»

от Telekritika
От Telekritika 622
Главная Новости Спустя 5 лет Нацсовет выиграл суд по штрафу «112 Украина»

Штраф был вынесен 23 июля 2015-го.

21 января Шестой апелляционный административный суд, рассмотрев апелляционную жалобу телеканала «112 Украина», поданную от пяти компаний, на которые были записаны его цифровые лицензии, стал на сторону Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в вопросе штрафа за самовольную смену программной концепции (с развлекательной на информационную), вынесенного телеканалу 23 июля 2015-го. Об этом сообщает регулятор.

Изначально решением Окружного административного суда Киева от 15 октября 2019-го фемида стала на сторону Нацсовета. Компании «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ», «Новый Формат ТВ», «Лидер ТВ» и «ТВ Выбор» подали апелляцию. Апелляционный суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения. «Таким образом, была подтверждена правомерность применения Национальным советом штрафной санкции до сих вещателей. Перечисленные юридические лица должны уплатить штраф в государственный бюджет Украины», – сообщает регулятор.

Указанные региональные вещатели, которые выходили в эфир с одинаковым логотипом «112 Украина», требовали в суде признать противоправными и отменить решение Нацсовета от 23 июля 2015-го. Ними к лицензиатам применены санкции «взыскание штрафа» в размере 5% суммы лицензионного сбора на общую сумму около 120 тыс. грн за самовольную смену программной концепции по цифровым лицензиям.

Напомним, 26 сентября 2019-го Нацсовет единогласно принял решение не продлевать пять региональных эфирных цифровых лицензий («Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ»), по которым вещал телеканал «112 Украина». Ведомство сослалось на наличие у пяти компаний штрафа и пяти предупреждений (у каждой) за самовольное изменение формата (с развлекательного на информационный). Семилетний срок действия пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина» истек 19 сентября 2018-го. Рассмотрение вопроса Нацсовету блокировал судебный процесс, инициированный «112-м». 16 сентября «112 Украина» проиграл апелляцию в удовлетворении своих требований, что, соответственно, разблокировало рассмотрение вопроса продления лицензий. Провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» остановил вещание телеканала «112 Украина» в полночь с пятницы на субботу, 28 сентября.

Отметим, телеканал «112 Украина» вместе с каналами ZIK и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Из трех каналов холдинга общенациональная цифровая лицензия есть только у телеканала ZIK.

Фото: 112.ua

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