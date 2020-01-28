Спустя 5 лет Нацсовет выиграл суд по штрафу «112 Украина»

21 января Шестой апелляционный административный суд, рассмотрев апелляционную жалобу телеканала «112 Украина», поданную от пяти компаний, на которые были записаны его цифровые лицензии, стал на сторону Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в вопросе штрафа за самовольную смену программной концепции (с развлекательной на информационную), вынесенного телеканалу 23 июля 2015-го. Об этом сообщает регулятор.

Изначально решением Окружного административного суда Киева от 15 октября 2019-го фемида стала на сторону Нацсовета. Компании «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ», «Новый Формат ТВ», «Лидер ТВ» и «ТВ Выбор» подали апелляцию. Апелляционный суд оставил решение предыдущей инстанции без изменения. «Таким образом, была подтверждена правомерность применения Национальным советом штрафной санкции до сих вещателей. Перечисленные юридические лица должны уплатить штраф в государственный бюджет Украины», – сообщает регулятор.

Указанные региональные вещатели, которые выходили в эфир с одинаковым логотипом «112 Украина», требовали в суде признать противоправными и отменить решение Нацсовета от 23 июля 2015-го. Ними к лицензиатам применены санкции «взыскание штрафа» в размере 5% суммы лицензионного сбора на общую сумму около 120 тыс. грн за самовольную смену программной концепции по цифровым лицензиям.

Напомним, 26 сентября 2019-го Нацсовет единогласно принял решение не продлевать пять региональных эфирных цифровых лицензий («Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ»), по которым вещал телеканал «112 Украина». Ведомство сослалось на наличие у пяти компаний штрафа и пяти предупреждений (у каждой) за самовольное изменение формата (с развлекательного на информационный). Семилетний срок действия пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина» истек 19 сентября 2018-го. Рассмотрение вопроса Нацсовету блокировал судебный процесс, инициированный «112-м». 16 сентября «112 Украина» проиграл апелляцию в удовлетворении своих требований, что, соответственно, разблокировало рассмотрение вопроса продления лицензий. Провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» остановил вещание телеканала «112 Украина» в полночь с пятницы на субботу, 28 сентября.

Отметим, телеканал «112 Украина» вместе с каналами ZIK и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Из трех каналов холдинга общенациональная цифровая лицензия есть только у телеканала ZIK.

Фото: 112.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!