Следом за «112 Украина» линейку ток-шоу запускает телеканал ZIK

Телеканал ZIK запускает 17 февраля линейку из пяти ток-шоу. Ток-шоу будут выходить на протяжении всего дня — с 13:00 и до 23:00. Об этом говорится в видеоролике телеканала.

График выхода ток-шоу – каждый день в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В ролике говорится о том, что телеканал «повышает градус информационного вещания», все ток-шоу «будут острыми». Указано название только ночного ток-шоу – «Проповедники». Перечнь ведущих ток-шоу не предоставляется.

В другом ролике телеканал говорит о том, что в своих новых ток-шоу «будет долбать власть».

О грядущем перезапуске в 2020-м телеканал сообщал еще в конце ноября 2019-го. Сегодня вещатель позиционирует себя как «телеканал марафонов». В нынешнем формате ZIK работает с августа 2019-го. Ежедневно с восьми часов утра до девятнадцати в эфире канала идет разговорная студия «Великолепная четверка», у которой сразу 4 ведущих, сменяющих друг друга каждые четыре часа; вечерами идут прямоэфирные разговорные программы.

Отметим, о запуске линейки ток-шоу на этой недели сообщал также телеканал «112 Украина», который вместе с телеканалами ZIK и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, являющегося соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в конце ноября 2019-го бывший генеральный директор телеканала «Прямой» Евгения Захарова стала гендиректором телеканала ZIK, сменив на этой должности Наталью Витрук, назначенную после смены собственности телеканала в июне 2019-го.

Фото: скриншот ZIK

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