«112 Украина» запускает несколько новых ток-шоу

10 февраля, начиная с 15:00, на телеканале «112 Украина» стартует новая линейка ток-шоу. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Первая премьера – «Live шоу». Программа стартовала на канале в 15:00. Ведущие – Алексей Ананов и Татьяна Хмельницкая.

«Телекамера способна увидеть не просто общий или крупный план, а то, как рождаются эмоция и мысль. Мы с Татьяной сделаем все для того, чтобы вы увидели максимум жизни на «Live шоу»»,– поделился Ананов.

«Расширяем информационный масштаб общения со зрителями. Теперь будет больше информации, больше новостей, больше гостей и большая студия! Волнуемся и надеемся, что наши любимые зрители оценят старания всей команды «112»». – прокомментировала ведущая Татьяна Хмельницкая.

Также в пресс-службе канала «Телекритике» сообщили, что 10 февраля в 19:20 на канале стартует еще одно новое ток-шоу – «Урядовий квартал». Ведущие – Анна Степанец и Владимир Полуев. Детали канал сообщит позже.

По сообщению пресс-службы, канал запустит еще несколько новых программ.

Напомним, 14 ноября на «112 Украина» состоялась премьера ток-шоу «Не молчи!». Ведущими стали Анастасия Марченко и общественный деятель Дмитрий Спивак.

Фото: «112 Украина»

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