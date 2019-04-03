⚡Закон Сюмар: в рабочую группу не включены те, кто жаловались Гройсману

При Комитете Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики 2 апреля была создана рабочая группа, в составе 8 представителей индустрии и общественности, которая должна доработать законопроект об аудиовизуальных медиасервисах (далее – АВМС). Представителей 7 общественных организаций, которые пожаловались Кабинету министров на бездеятельность в принятии законопроекта, в группу не включили. Об этом «Телекритике» стало известно из собственных источников.

Председатель Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар согласовала 8 человек, среди которых фигурируют представители Нацсовета, лоббисты крупных телегрупп, радиохолдингов и провайдеров.

Полный список выглядит следующим образом: Игорь Розкладай (Центр демократии и верховенства права), Роман Головенко (Институт массовой информации), Максим Дворовой (Верховная рада, помощник Сюмар, экс-юрист Центра демократии и верховенства права), Ульяна Фещук (Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания), Анна Чумаченко (Нацсовет, глава юрдепартамента), Сергей Семкин/Игорь Коваль (Индустриальный телевизионный комитет, участие в работе группы будет принимать один из представителей), Анна Новак (Телекомпалата) и Ольга Большакова (Независимая ассоциация телерадиовещателей).

Рабочая группа имеет неофициальный характер – в Комитете не планируют ее утверждать публично, сообщают ее участники. В частности Роман Головенко коротко прокомментировал свое участие в РГ так: «РГ создана в режиме переписки по электронной почте, которая началась вчера», – отметил он.

Напомним, Виктория Сюмар 13 марта на заседании Комитета отреагировала на обращение семи общественных организаций, которые просили ускорить принятие документа, сообщив, что перерегистрирует законопроект об аудиовизуальных медиасервисах в новой редакции с учетом замечаний участников рынка. По ее оценке, это может случится в мае, в июне документ будет принят в первом чтении, второе чтение – уже за новым парламентом, который переизберут 31 октября.

Напомним, 20 февраля 2019 года семь общественных и профессиональных организаций подписали открытое письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой не нарушать обязательства Украины, которые прописаны в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом, – до 1 сентября 2019-го Кабмин обязался ввести европейские стандарты медиареформ и принять закон об аудиовизуальных медиасервисах. В частности, они призывали Кабмин создать при Государственном комитете телевидения и радиовещания специальную рабочую группу, чтобы доработать законопроект. По мнению организаций, поскольку Кабмин давал обещание европейским партнерам по его принятию, в его же интересах сделать так, чтобы парламент уложился в сроки. Среди подписантов фигурировали такие объединения: Ассоциация правообладателей и поставщиков контента, Интернет ассоциация Украины, Национальная ассоциация украинских медиа, мониторинговая организация «Черити Тюнер», «Интерньюз-Украина», Украинская ассоциация коммьюнити медиа и Институт развития региональной прессы.

Как сообщалось ранее, документ был зарегистрирован Викторией Сюмар 14 декабря 2017-го и до сих пор не был рассмотрен в парламенте. Принятие документа затягивал Комитет по свободе слова – законопроект до сих пор не утвержден комитетом. Осенью 2018 года народные депутаты этого комитета на конференции «Медиаправо», которую освещала «Телекритика», сообщали, что Рада не успеет принять закон до парламентских выборов. В кулуарах сообщалось, что для принятия законопроекта нет политической воли у высшего руководства государства. Из-за непринятия законопроекта Украина не может стать полноправным участником программы ЕС «Креативная Европа», направленной на поддержку проектов в сфере культуры, диджитал и создания киносериального контента в копродукции с европейскими странами.

С последней на сегодняшний день редакцией документа можно ознакомиться по ссылке. Законопроект, в частности, упрощает лицензирование для провайдеров, а также спутниковых и кабельных телеканалов – для них лицензия заменяются на регистрацию. Документ расширяет также полномочия Нацсовета, вводится новый соорган регуляции. Прописывается дополнительное регулирование «Зеонбуда», в частности его тарифов, появилась возможность введения временной администрации в компании. Прописана также обязательная финансовая отчетность для вещателей, кабельные провайдеры будут обязаны декларировать свои абонентские базы.

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