🔥 Шутки в сторону. 1 апреля oll.tv поднял стоимость тарифов на ТВ
НовостиТВ

🔥 Шутки в сторону. 1 апреля oll.tv поднял стоимость тарифов на ТВ

от Telekritika
От Telekritika 23
Главная Новости 🔥 Шутки в сторону. 1 апреля oll.tv поднял стоимость тарифов на ТВ

Стоимость пакета «Футбол» на oll.tv возросла на 22,5%.

ОТТ-сервис oll.tv, который входит в группу Vega, 1 апреля поднял стоимость подписки ряда тарифных планов на 10-25%. В частности, теперь за доступ к телеканалам «Футбол 1»/«Футбол 2» придется платить в месяц вместо 69 гривен – 89 гривен. Об этом сообщается на сайте сервиса.

«В течение 4 месяцев с начала 2019 года при пересмотре и продлении контрактов с правообладателями контента мы пытались сохранить текущие цены на пакеты по нашему предложению. Поскольку без значительного уменьшения количества каналов, фильмов и сериалов оставить цены на прежнем уровне оказалось невозможным, было принято решение о повышении цен. Принятие решения также продиктовано ростом операционных расходов на поддержку и обновление технического оборудования, необходимого для корректной и бесперебойной работы сервиса», уведомляет oll.tv.

Футбольный пакет является преимуществом сервиса oll.tv на фоне других ТВ-услуг украинских ОТТ-сервисов – «Медиа Группа Украина» не охотно делится правами на свои футбольные каналы с другими ОТТ-сервисами. Повышение цены произошло несмотря на то, что каналы «Футбол 1/2» потеряли права на трансляцию английской Премьер-лиги. В распоряжении «Футбол 1/2» остаются права на Лигу чемпионов и Лигу Европы, чемпионат Бельгии и Серию А. В апреле пройдет тендер на право показа украинской Премьер-лиги, в котором берут участие несколько украинских телеканалов.

Для сравнения, Megogo предлагает трансляцию чемпионатов Германии, Франции и Испании за 97 грн/месяц (первый месяц  1 грн).

Напомним, в начале года «Медиа Группа Украина» передала oll.tv в управление телеком-оператора Vega. Обе компании входят в СКМ Рината Ахметова.

Фото: pixabay

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Джоан Баэз выпускает альбом и уходит на пенсию

17.01.2018

Хьюстон, у нас награды: Зеленский и Ко срубили...

26.03.2016

Телеканал «Тонис» меняет название на «Прямой»

20.07.2017

Вот и сказочке конец: Европарламент проголосовал за законопроект,...

20.06.2018

🔥 Абрамович отдал свои акции в российском «Первом...

07.03.2019

Телеканал «1+1» объявил кастинги на «Голос країни» и...

02.07.2018

Святослав Гринчук заменит Егора Гордеева в «ТСН.Ранок» на...

29.09.2016

«Умираю со смеху»: сериал о стендап-комиках возвращается с...

04.05.2018

Не стареют душой динозавры: «Мир юрского периода 2»...

06.07.2018

Китай обогнал Северную Америку по кассовым сборам в...

19.04.2018