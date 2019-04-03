🔥 Шутки в сторону. 1 апреля oll.tv поднял стоимость тарифов на ТВ

ОТТ-сервис oll.tv, который входит в группу Vega, 1 апреля поднял стоимость подписки ряда тарифных планов на 10-25%. В частности, теперь за доступ к телеканалам «Футбол 1»/«Футбол 2» придется платить в месяц вместо 69 гривен – 89 гривен. Об этом сообщается на сайте сервиса.

«В течение 4 месяцев с начала 2019 года при пересмотре и продлении контрактов с правообладателями контента мы пытались сохранить текущие цены на пакеты по нашему предложению. Поскольку без значительного уменьшения количества каналов, фильмов и сериалов оставить цены на прежнем уровне оказалось невозможным, было принято решение о повышении цен. Принятие решения также продиктовано ростом операционных расходов на поддержку и обновление технического оборудования, необходимого для корректной и бесперебойной работы сервиса», – уведомляет oll.tv.

Футбольный пакет является преимуществом сервиса oll.tv на фоне других ТВ-услуг украинских ОТТ-сервисов – «Медиа Группа Украина» не охотно делится правами на свои футбольные каналы с другими ОТТ-сервисами. Повышение цены произошло несмотря на то, что каналы «Футбол 1/2» потеряли права на трансляцию английской Премьер-лиги. В распоряжении «Футбол 1/2» остаются права на Лигу чемпионов и Лигу Европы, чемпионат Бельгии и Серию А. В апреле пройдет тендер на право показа украинской Премьер-лиги, в котором берут участие несколько украинских телеканалов.

Для сравнения, Megogo предлагает трансляцию чемпионатов Германии, Франции и Испании за 97 грн/месяц (первый месяц – 1 грн).

Напомним, в начале года «Медиа Группа Украина» передала oll.tv в управление телеком-оператора Vega. Обе компании входят в СКМ Рината Ахметова.

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