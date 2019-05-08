🚀 Шоу «Голос. Діти-5» стартует в конце весны

Премьера пятого сезона детского вокального шоу «Голос. Діти» состоится 26 мая в 21:00. Проект будет выходить на канале «1+1» по воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В пятом сезоне проекта телезрителей ждет новый тренерский состав, в который вошли певица Джамала, шоумен Дзидзьо и солисты группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив.

Тренеры шоу рассказали, какие голоса будут искать. «Мы ищем голоса, которые удивят нас и всю страну. Здесь не важны стили и направления, ведь группа “Время и Стекло” любит эксперименты в творчестве. Даже академический вокал можно сделать уникальным с помощью модного инструментала и классной аранжировки», — делится Надя Дорофеева.

Позитив ждет от нового сезона появления талантов и личностей, которые смогут покорить сердца, в первую очередь, молодого поколения: «Именно за такими людьми будущее украинского шоу-бизнеса. Для артиста, безусловно, важен голос, но не менее важна самобытность, индивидуальность. Хотелось бы видеть в нашей команде именно таких людей, с цепляющим голосом и сильным характером».

Впервые тренерское кресло единственного детского вокального шоу в Украине займет певица и молодая мама Джамала: «Прежде всего, очень важна харизма, уникальность тембра и способность вовлекать в свою песню с первой ноты. И в этом сезоне таких участников очень много», — говорит артистка.

В свою очередь Дзидзьо, который также впервые выступит в роли тренера, рассказал, что хочет передать весь свой опыт, чтобы дети увереннее шли к своей мечте: «У меня большой опыт работы с детками, я знаю, как научить их держаться на сцене, как раскрыть весь потенциал. Помогу им почувствовать, что именно их должны полюбить люди, а люди любят только тогда, когда чувствуют искренность», — делится артист.

Напомним, в тренерском составе 4-го сезона были дуэт «Время и стекло», Наталья Могилевская и MONATIK. Подопечная последнего – Данелия Тулешова, победила в проекте. Помимо звания победительницы проекта, юная вокалистка получила поездку на двоих в Disneyland Paris и трехмесячную ротацию на «Нашем радио».

Фото: «1+1»