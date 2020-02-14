Сериал «Первые ласточки» попал в шорт-лист номинантов на премию Promax Awards Europe 2020

18 февраля 2020 года состоится финал Promax Awards Europe 2020. Социальный ролик и логотип сериала «Первые ласточки» попали в шорт-лист двух номинаций – Social responsibility announcement spot и Programme specific logo, передает пресс-служба.

Достойную конкуренцию в номинации Social responsibility announcement spot «Новому» составят продукты каналов TV 2 Denmark, National Geographic, а в номинации Programme specific logo — NBCUniversal International Germany, VIMN, Friday!TV Channel и TV 2 Denmark.

Напомним: ранее стало известно, что финальный раунд премии Promax Awards: Europe пройдет в Киеве.

Также напомним, что сериал «Первые ласточки» запустил горячую линию для поддержки подростков, которую предоставила ОО «Ла Страда-Украина». Телефон: 0 800 500 225.

Фото: Новый канал

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