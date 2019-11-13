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«Первые ласточки» запустили горячую линию для поддержки подростков

от Telekritika
От Telekritika 175
Главная Новости «Первые ласточки» запустили горячую линию для поддержки подростков

Ранее Новый канал на YouTube показал первую серию молодежного триллера «Первые ласточки».

Сериал «Первые ласточки» запустил горячую линию для поддержки подростков, которую предоставила ОО «Ла Страда-Украина». Телефон указан в титрах сериала –  0 800 500 225. Об этом сообщила пресс-служба Нового канала.

Так, за ночь на горячую линию поступили десятки звонков от подростков, у которых проект пробудил желание поделиться своими проблемами: «Часов до двух ночи мы принимали обращения от подростков из разных уголков Украины. Мы общались о разном: о «Первых ласточках»; о буллинге в школе; о конфликтах с друзьями; о неразделенной любви; о равнодушии со стороны родителей; о физическом насилии со стороны родителей; о мечтах и ​​увлечениях; о будущем. И, к сожалению, о намерении подростков совершить суицид», – написала в своем посте в Facebook Алена Кривуляк, координатор национальных «горячих» линий «Ла Страда-Украина».

Также подростки активно обсуждали свои проблемы в комментариях под серией на YouTube, где делились историями, которые похожи на ситуации, показанные в «Первых ласточках».

ОО «Ла Страда-Украина» работает в Украине с 1997 года в направлениях: противодействие домашнему насилию, торговля людьми, гендерная дискриминация, защита прав детей и поддержка ВПЛ. На базе ОО работают две национальные горячие линии: Национальная детская «горячая» линия и Национальная «горячая» линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и дискриминации. Кроме того, «Ла Страда-Украина» занимается подготовкой законопроектов и лоббированием изменений в обществе и законодательстве в указанных направлениях работы. С 2015 года организация занимается внедрением медиации в школах и учебных заведениях, а также миростроительстве и предупреждении конфликтов в школьной среде.

Напомним, 11 ноября Новый канал на YouTube показал первую серию молодежного триллера «Первые ласточки». Меньше чем за сутки видео набрало более 150 000 просмотров.

Также 5 ноября состоялся допремьерный показ сериала « Первые ласточки». Премьера на ТВ запланирована на 19 ноября.

Фото: Новый канал

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