«Первые ласточки» запустили горячую линию для поддержки подростков

Сериал «Первые ласточки» запустил горячую линию для поддержки подростков, которую предоставила ОО «Ла Страда-Украина». Телефон указан в титрах сериала – 0 800 500 225. Об этом сообщила пресс-служба Нового канала.

Так, за ночь на горячую линию поступили десятки звонков от подростков, у которых проект пробудил желание поделиться своими проблемами: «Часов до двух ночи мы принимали обращения от подростков из разных уголков Украины. Мы общались о разном: о «Первых ласточках»; о буллинге в школе; о конфликтах с друзьями; о неразделенной любви; о равнодушии со стороны родителей; о физическом насилии со стороны родителей; о мечтах и ​​увлечениях; о будущем. И, к сожалению, о намерении подростков совершить суицид», – написала в своем посте в Facebook Алена Кривуляк, координатор национальных «горячих» линий «Ла Страда-Украина».

Также подростки активно обсуждали свои проблемы в комментариях под серией на YouTube, где делились историями, которые похожи на ситуации, показанные в «Первых ласточках».

ОО «Ла Страда-Украина» работает в Украине с 1997 года в направлениях: противодействие домашнему насилию, торговля людьми, гендерная дискриминация, защита прав детей и поддержка ВПЛ. На базе ОО работают две национальные горячие линии: Национальная детская «горячая» линия и Национальная «горячая» линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и дискриминации. Кроме того, «Ла Страда-Украина» занимается подготовкой законопроектов и лоббированием изменений в обществе и законодательстве в указанных направлениях работы. С 2015 года организация занимается внедрением медиации в школах и учебных заведениях, а также миростроительстве и предупреждении конфликтов в школьной среде.

Напомним, 11 ноября Новый канал на YouTube показал первую серию молодежного триллера «Первые ласточки». Меньше чем за сутки видео набрало более 150 000 просмотров.

Также 5 ноября состоялся допремьерный показ сериала « Первые ласточки». Премьера на ТВ запланирована на 19 ноября.

Фото: Новый канал

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!