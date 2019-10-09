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«Новый канал» объявил о премьере сериала «Первые ласточки»

от Telekritika
От Telekritika 618
Главная Новости «Новый канал» объявил о премьере сериала «Первые ласточки»

Первая серия выйдет в эфир 19 ноября.

Премьера молодежного триллера «Первые ласточки» состоится 19 ноября в 22:00. Об этом сообщает пресс-служба «Нового канала».

В основу сюжета легли реальные проблемы, с которыми современные подростки сталкиваются каждый день. Сериал расскажет историю роковой дружбы в сети, в которую страшно поверить. Молодежный триллер «Первые ласточки» покажет без прикрас, какие опасности подстерегают миллионы подростков во всем мире, в то время как родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьями.

Фото: «Новый канал»

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