«Новый канал» объявил о премьере сериала «Первые ласточки»

Премьера молодежного триллера «Первые ласточки» состоится 19 ноября в 22:00. Об этом сообщает пресс-служба «Нового канала».

В основу сюжета легли реальные проблемы, с которыми современные подростки сталкиваются каждый день. Сериал расскажет историю роковой дружбы в сети, в которую страшно поверить. Молодежный триллер «Первые ласточки» покажет без прикрас, какие опасности подстерегают миллионы подростков во всем мире, в то время как родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьями.

Фото: «Новый канал»