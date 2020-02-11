Финальный раунд премии Promax Awards: Europe пройдет в Киеве

Впервые финальный раунд судейства европейской премии в сфере телевизионного маркетинга, промо и дизайна Promax Awards: Europe пройдет в Киеве. 18 февраля 2020 столица Украины, вместе с Мадридом и Прагой, станет городом, где будут определены победители. Принимающей стороной конкурса станет дивизион «Вещание» StarLightMedia, передает пресс-служба холдинга.

Данная премия учреждена PromaxBDA — международной ассоциацией маркетологов, промоутеров и дизайнеров в сфере развлечений. Она насчитывает более 10000 участников из более 70 стран мира. В этом году в Киеве пройдет финальный этап голосования за лучшие ТВ-компании Европы, а также состоится обсуждение последних трендов мировой ТВ-индустрии.

«Мы выбрали три города, в которых будет удобно добраться из любой страны Европы. И мы счастливы заявить, что именно в Мадриде, Праге и Киеве судьи просмотрят работы финалистов конкурса и определят победителей», — прокомментировала Стейси Ла Котера, генеральный менеджер Promax.

В этом году StarLightMedia представлена ​​в шортлистах двух номинаций — social responsibility announcement spot и programme specific logo. За победу в обеих будут бороться «Первые ласточки» Нового канала.

«Тот факт, что мы не только участвуем в конкурсе, но и принимаем его здесь, в Украине, значит, что наша компания становится правомерным участником европейской креативной сообщества, а наша страна — заметной на рынке коммуникаций и креатива», — отметила Елена Мартынова, директор по маркетингу StarLightMedia.

Напомним: ранее стало известно, что продюсер Мирослав Домалевский уволился из StarLightMedia.

Фото: PromaxBDA

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