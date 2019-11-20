Савик Шустер подал в суд на Коломойского

Ведущий ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» Савик Шустер судится с бизнесменом Игорем Коломойским и требует от него 10 млн грн компенсации. Эту информацию «Телекритике» подтвердил директор и совладелец «Савик Шустер Студии» Павел Елизаров.

Телеведущий, по словам Елизарова, как и ранее, обвиняет Коломойского во лжи. Первое судебное заседание состоится 28 ноября.

Напомним, Игорь Коломойский 20 сентября в прямом эфире «Свободы слова», заказчиком которой является канал «Украина» Рината Ахметова, обвинил Савика Шустера в присвоении суммы $2,3 млн. Телеведущий заявил о намерении подать иск против Игоря Коломойского на 10 млн гривен из-за высказывания последнего о том, что Савик Шустер якобы брал деньги с гостей своей программы за участие в ней. Игорь Коломойский назвал Савика Шустера и совладельца студии Павла Елизарова «взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды». Вскоре журналисткой Соней Кошкиной был обнародован договор Коломойского с Шустером. В нем указана сумма в $200 тысяч за программу.

Отметим, в сентябре 2015 года «Савик Шустер Студия» подписала контракт с телеканалом «1+1», который действовал до конца августа 2018 года. Савик Шустер отметил, что в рамках контракта на канале вышло два выпуска программы, а 18 сентября проект сняли с эфира. Игорь Коломойский утверждает, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн. Программа по контракту не должна была выходить на других каналах, кроме «1+1» и 3S.TV, но 18 сентября она вышла на канале «112 Украина».

Напомним, телеканал «Украина» подписал контракт на производство программы на два года с возможностью продления еще на год. Предложение от канала «Украина» Савик Шустер назвал щедрым, но бюджет не раскрыл. В мае в интервью «Цензор.нет» Павел Елизаров сообщил, что себестоимость программы «Шустер LIVE» была чуть выше $50 тыс. Бюджеты политических ток-шоу, по его словам, колеблются в пределах $50–150 тысяч. Он также отметил, что Савик Шустер получал ранее зарплату в размере $10 тысяч в месяц – $5 тысяч как ведущий программы «Шустер LIVE», еще $5 тысяч – «за оказанные услуги».

Как сообщала «Телекритика» ранее, политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» для канала «Украина» производит компания, на которую был записан закрытый весной 2017-го телеканал 3S.TV – ООО «Телерадиокомпания “Всемирная информационная служба”». Продакшен, который производил программу Савика Шустера ранее, ООО «Савик Шустер студия», в январе сменил название на ООО «Новая студия» и дважды сменил собственность.

Фото: Facebook-страница «Шустер LIVE»

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