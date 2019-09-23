Коломойский требует от Шустера вернуть $2,3 млн. Шустер обещает иск на 10 млн гривен

Бизнесмен Игорь Коломойский обвинил ведущего ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» Савика Шустера в присвоении суммы $2,3 млн. Телеведущий заявил о намерении подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского на 10 млн гривен из-за высказывания последнего о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей своей программы за участие в ней. Словесная перепалка произошла в прямом эфире «Свободы слова» в пятницу, 20 сентября. Видео опубликовано на YouTube-канале Shuster online.

В эфире программы Савик Шустер сообщил следующее: «Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности».

Телеведущий напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом «1+1», который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что в рамках контракта на канале вышло два выпуска программы, а 18 сентября проект сняли с эфира. Перед заявлением телеведущего о намерении подать в суд в эфире его программы продемонстрировали отрывок интервью Игоря Коломойского «Украинской правде», в котором бизнесмен объясняет причину снятия с эфира «1+1» программы Шустера. Игорь Коломойский утверждает, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

«Сделал одну передачу, а на вторую “спалился” – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого. У каких-то мэров. Два по пятьдесят взял. При чем одного мы подсунули специально», – ответил он на вопрос о том, у кого, по его информации, были получены деньги.

Кроме того, в эфире «Свобода слова Савика Шустера» продемонстрировали видео из интервью лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, где политик утверждает, что именно из-за его участия было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015-м. «Коломойский выбросил Шустера из эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, потому что я ехал на эфир… Это был день, когда задержали (народного депутата 8-го созыва из фракции «Радикально партии» Игоря. – Ред.) Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте», – пояснил Олег Ляшко.

По словам Ляшко, по пути в студию ему звонил Игорь Коломойский с просьбой не участвовать в программе. «Я точно знаю, что Шустера выбросили из эфира из-за меня. По команде Петра (Порошенко. – Ред.)», – добавил лидер «Радикальной партии».

После демонстрации видео с участием Ляшко из студии были сделаны звонки двум мэрам, о которых вспоминал Коломойский. Оба сообщили, что не платили денег за участие в программе.

После этого Савик Шустер сообщил, что Игорь Коломойский позвонил в эфир. Ранее в этой же программе бизнесмен по телефону участвовал в дискуссии, темой которого был «Приватбанк». «Мы с вами будем судиться», – сказал ему Шустер.

«Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться – в Италии или в Украине?» – ответил Коломойский.

«Может, вы сначала деньги вернете за 10 передач, которые вы провели, а потом будем с вами разговаривать», – заявил бизнесмен, потребовав от ведущего вернуть ему $2,3 млн.

В ответ на обвинения Савик Шустер пригласил в студию продюсера программы Павла Елизарова со словами: «Вот сейчас вам Павел отдаст деньги, контракты все».

Павел Елизаров заявил: «Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на три года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал не трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич».

На этом перепалка не закончилась, а потому через некоторое время Елизаров добавил: «Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 миллионов, которые вы нам вернете. Иск на 10 миллионов».

Во время последовавшей словесной перепалки Игорь Коломойский назвал Савика Шустера и совладельца студии Павла Елизарова «взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды». Также Игорь Коломойский сообщил о существовании оффшорной части контракта. И попросил Савика Шустера и Павла Елизарова подтвердить это. Первый опроверг его существование, второй ушел от ответа.

Контракт студии и телеканала не был показан – Павел Елизаров сослался на условие о невозможности его обнародования. Вместо этого он предоставил письмо телеканала «1+1» с требованием не транслировать программу в эфире канала «112 Украина», поскольку права на телетрансляцию принадлежат «1+1» и 3S.TV. Фото опубликовала в Telegram главред «Левого берега» Соня Кошкина, которая присутствовала в студии.

Отметим, политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» для канала «Украина» производит компания, на которую был записан закрытый весной 2017-го телеканал 3S.TV – ООО «Телерадиокомпания “Всемирная информационная служба”». Продакшен, который производил программу Савика Шустера ранее, ООО «Савик Шустер студия», в январе сменил название на ООО «Новая студия» и дважды сменил собственность.

Напомним, телеканал «Украина» подписал контракт на производство программы на два года с возможностью продления еще на год. Предложение от канала «Украина» Савик Шустер называл щедрым, но бюджет не раскрывал. В мае в интервью «Цензор.нет» Павел Елизаров сообщил, что себестоимость программы «Шустер LIVE» была чуть выше $50 тыс. Бюджеты политических ток-шоу, по его словам, колеблются в пределах $50–150 тысяч. Он также отметил, что Савик Шустер получал ранее зарплату в размере $10 тысяч в месяц – $5 тысяч как ведущий программы «Шустер LIVE», еще $5 тысяч – «за оказанные услуги».

Фото: Facebook-страница «Шустер LIVE»