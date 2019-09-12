Стало известно, какой продакшн производит программу Савика Шустера

Политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» для канала «Украина» производит компания, на которую был записан закрытый весной 2017-го телеканал 3s.tv – ООО «Телерадиокомпания «Всемирная информационная служба». Соответствующая информация отображена в титрах программы.

Ранее на ООО «ТРК «ВИС»» была записана спутниковая лицензия телеканала 3s.tv. Согласно данным госреестра, Савику Шустеру в настоящее время принадлежит 40% этого ООО (было 50%), Павлу Елизарову – 59,5% (было 40%), Елене Демчук – 0,5%.

Ранее продакшеном, который производил программу Савика Шустера, было ООО «Савик Шустер студия». Собственниками компании, помимо самого Шустера и Павла Елизарова, в свое время были политики Николай Рудьковский, Валерий Писаренко, Сергей Тигипко и Виктор Пилипишин (у каждого по 12,5%). Однако в январе этого года компания была переименована в ООО «Новая студия». Ее бенефициаром вместо Савика Шустера, Павла Елизарова, Сергея Рудьковского и Елены Антоновой стал Дмитрий Полковский. В июне его сменил Юрий Мошенко.

В 2016-м Павел Елизаров сообщал, что Елена Демчук купила 1% телеканала за 25 млн грн. Ею была выплачена только половина суммы, соответственно, доля уменьшилась в два раза. Елена Демчук была представлена как бизнесвумен из Филадельфии. Демчук – вторая супруга политика Игоря Бакая, экс-председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» (апрель 1998 — апрель 2000), экс-председателя Государственного комитета Украины по водному хозяйству (июль -октябрь 2003), руководителя Государственного управления делами (октябрь 2003 – декабрь 2004). После Оранжевой революции Игорь Бакай был объявлен в международный розыск за хищение госсредств. В конце «нулевых» был снят с розыска, в СМИ уведомлялось о российском гражданстве Игоря Бакая.

Приметно, что съемки новой программы происходят в новой специально построенной студии, расположенной в районе Святошино и Академгородка. Ранее многие годы программа снималась в студии на Сырце, в которой сегодня свои ток-шоу снимает телеканал «Прямой», арендуя ее.

Отметим, в конце декабря 2016 года телеканал 3s.tv, начавший вещание в сентябре 2015 года, заявил о намерении прекратить спутниковое вещание с 1 января 2017 года, если ему не удастся привлечь дополнительных инвесторов. Телеканал указывал, что за год ему удалось привлечь 20 тыс. подписчиков, средний чек составил 250 грн, однако этих ресурсов хватило только на доставку сигнала до зрителя через спутник и кабель. В результате вещание было прекращено с 1 марта 2017 года. В апреле телеканал аннулировал свою спутниковую лицензию на вещание. Телеканал получил лицензию на вещание в декабре 2014-го как международный новостной канал Pravda Russian World Channel, но уже в сентябре 2015-го начал вещание как украинский канал 3s.tv, в основном заполняя эфир архивными передачами Савика Шустера за 10 лет.

Напомним, ранее программа Савика Шустера носила название «Шустер Live». 25 апреля 2016 года Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение на работу в Украине Савику Шустеру. В знак протеста Шустер в прямом эфире объявил о начале голодовки, пока ему не вернут право на работу. На следующий день действие запрета было приостановлено, но не отменено. В апреле 2016 года Государственная фискальная служба сообщала, что Шустер не предоставил в налоговую инспекцию декларацию о полученных доходах и уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц на сумму свыше 2,1 млн грн. В июне 2019-го сообщалось, что ГФС закрыла уголовное дело против Савика Шустера относительно уклонения от уплаты налогов «из-за отсутствия состава преступления». Адвокат Шустера Ярослав Романчук пояснил, что 5 июня он получил соответствующее решение суда, хотя оно было вынесено еще в декабре 2017 года.

Напомним, телеканал «Украина» подписал контракт на производство программы на два года с возможностью продления еще на год. Предложение от канала «Украины» Савик Шустер назвал щедрым, но бюджет не раскрыл. В мае в интервью «Цензор.нет» Павел Елизаров сообщил, что себестоимость программы «Шустер LIVE» была чуть выше $50 тыс. Бюджеты политических ток-шоу, по его словам, колеблются в пределах $50–150 тысяч. Он также отметил, что Савик Шустер получал ранее зарплату в размере $10 тысяч в месяц – $5 тысяч как ведущий программы «Шустер LIVE», еще $5 тысяч – «за указанные услуги».

Фото: Facebook-страница «Шустер LIVE»