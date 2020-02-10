«Репортеры без границ» сделали заявление относительно обысков на «1+1» 

Правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала заявление относительно обысков на телеканале «1+1» и дома у журналистов, в котором осудила действия СБУ.

В письме директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Жанна Кавелье отметила: «Этот обыск нарушил конфиденциальность источников информации журналистов, потому что изъятая компьютерная техника содержала данные, которые могли быть конфиденциальными. Доступ полиции и судебной власти к журналистским источникам информации должен ограничиваться исключительными обстоятельствами, которые четко определены законодательством. Мы встревожены повторяющимися попытками нарушить конфиденциальность источников в Украине, включая преследование журналистов, работающих в программе «Схемы» в октябре 2019-го».

Напомним, 5 февраля в офисе программы «Секретные материалы» телеканала «1+1» по ул. Куреневская, 18 сотрудники СБУ провели обыск. Медиагруппа отреагировала на такие действия СБУ заявлением, в котором подчеркнула, что считает их препятствием журналистской деятельности. Глава СБУ Иван Баканов в свою очередь заявил, что его коллеги действуют в рамках уголовного дела о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и обыски не относятся к деятельности самого канала. Позже представители СБУ пришли с обыском и домой к трем журналистам «1+1».

6 февраля члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова приняли несколько решений, которыми признали действия сотрудников СБУ 5 февраля в офисе телеканала «1+1» и дома у журналистов канала препятствием журналистской деятельности и решили обратиться к председателю СБУ Ивану Баканову с констатацией всех выявленных фактов, предположений и жалоб, которые были высказаны на комитете.

Фото: pexels

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