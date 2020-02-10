Радиохолдинг Баграева берет в управление экс-радиостанцию Курченко

Радиохолдинг «Тавр медиа» берет в управление радиостанцию «Наше радио», которая входит в «Радиогруппу УМХ». По информации «Телекритики» холдинг покупает радиостанцию за $3,8 миллиона: в «Тавр медиа» готовы выплатить половину суммы, для выплаты второй половины простят предоставить рассрочку. Переговоры со стороны «Нашего радио» ведет бывший народный депутат «Блока Петра Порошенко» Григорий Шверк, со стороны «Тавр медиа» — гендиректор Игорь Чернышев. Об этом сообщает источник «Телекритики», который знаком с условиями сделки.

В планах «Тавр медиа» ранее был запуск радиостанции украиноязычной музыки «Рута ФМ», на сайте радиохолдинга ведут интернет-вещание радиостанции «Гуляй радио» (шансон) и «Инди.UA» (этно). Генеральный продюсер холдинга Виталий Дроздов отказал «Телекритике» в комментарии переадресовав к Игорю Чернышову. У последнего отключен телефон.

В комментарии НВ Чернышев сообщил, что холдинг берет радиостанцию в управление. «Радиостанция «Наше радио» переходит в управление «Тавр медиа». Ранее станцией управляли в УМХ, а теперь — мы», — сообщил он, подчеркнув, что это официальная информация. Планируются изменения в составе руководства «Нашего радио», продажи рекламы теперь будут идти через «Тавр медиа». О кардинальных изменениях в программном наполнении речь пока не идет.

Наше издание со временем надеется получить развернутый комментарий со стороны гендиректора группы «Тавр медиа».

О том, что радиостанция выставлена на продажу впервые сообщалось около 3 лет тому назад: сообщалось, что за радиостанцию просили $7 млн. Говорилось также о продаже «Ретро ФМ», пакетная покупка с «Нашим радио» предусматривала некую скидку.

С лета 2016-го у «Нашего радио» — новый официальный собственник – полтавский бизнесмен Александр Карташов. Он связан с экс-нардепом БПП, экс-членом Нацсовета и заместителем Бориса Ложкина во времена работы в УМХ Григорием Шверком. Карташов является родным братом зятя Григория Шверка.

Группа «Тавр медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука – крупнейший радиохолдинг страны, стабильный лидер рейтинга ТNS с долей рынка около 30%. В холдинг входят шесть общенациональных радиостанций: «Русское Радио-Украина», «Хіт FM», Kiss FM, Radio ROKS, «Радио Мелодия» и «Радио Relax»; а также Radio Jazz, которое в холдинге называют «партнерским» (вещает во Львове и Киеве).

У «Нашего радио» есть три лицензии на вещание в 33 городах Украины. В прошлом году радиостанция успешно продлила в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания две из них. Семилетний срок действия лицензии «Наше радио» на частоту в Ивано-Франковске истекал 22 января 2020 года, ее радиостанция успешно продлила 14 ноября 2019-го. Также у вещателя есть отдельная лицензия на вещание в Херсоне, Лисичанске Луганской области и Судаке АР Крым (выходит 31 марта 2022 года); и отдельная лицензия на остальные 29 населенных пунктов (Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, с. Антополь, Полтава, Кременчуг, Одесса, Николаев, Трускавец, Львов, Луганск, Кировоград, Киев, Запорожье, Ужгород, Новоград-Волынский, Житомир, Донецк, Мариуполь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Винница, Севастополь, Симферополь и Ялта). Строк действия последней лицензии вышел 27 июня 2019-го; прошлым летом она была продлена на 7 лет.

При этом радиостанция находится в помещении УМХ вместе с другими радиостанциями холдинга, рекламное время «Нашего радио» продает рекламный отдел УМХ. «Наше радио» по-прежнему значится как актив УМХ на сайте холдинга.

Отметим, «Радиогруппа УМХ» объединяет сетевые радиостанции «Наше радио», «Радио Пятница», «Авто радио», «Ретро FM» и NRJ, а также столичные «Голос столицы», «Джем ФМ» и Lounge FM. В январе на частоте «Голоса столицы» начала вещание радиостанция Lounge FM (ее частота была аннулирована, через конкурс отошла «Громадському радіо»). Напомним, ряд активов холдинга УМХ в конце сентября этого года были переданы в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными путем коррупционных и других преступлений (АРМА). «Нашего радио» и «Радио Пятница» в этом списке не было.

Фото: pixabay

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