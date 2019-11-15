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Нацсовет продлил лицензию на вещание для второй радиостанции УМХ

от Telekritika
От Telekritika 511
Главная Новости Нацсовет продлил лицензию на вещание для второй радиостанции УМХ

Радиостанции «Наше радио» успешно продлили лицензию на вещание в Ивано-Франковске. Ранее радиостанция успешно продлила лицензию на вещание в 29 городах.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 ноября продлил на 7 лет лицензию на вещание в Ивано-Франковске для радиостанции «Наше радио» (ДП «Новий обрій»), которая входила в «Радиогруппу УМХ» беглого Сергея Курченко. За данное решение члены ведомства проголосовали единогласно. Представителей вещателя не было, из-за чего и.о. главы регулятора Ольга Герасимьюк хотела перенести вопрос на следующее заседание. Но замглавы Ульяна Фещук настояла на продлении лицензии. Формально у радиостанции не было нарушений.

У «Нашего радио» есть три лицензии на вещание. Семилетний срок действия лицензии «Наше радио» на частоту в Ивано-Франковске истекает 22 января 2020 года. Также у вещателя есть отдельная лицензия на вещание в Херсоне, Лисичанске Луганской области и Судаке АР Крым (выходит 31 марта 2022 года); и отдельная лицензия на остальные 29 населенных пунктов (Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, с. Антополь, Полтава, Кременчуг, Одесса, Николаев, Трускавец, Львов, Луганск, Кировоград, Киев, Запорожье, Ужгород, Новоград-Волынский, Житомир, Донецк, Мариуполь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Винница, Севастополь, Симферополь и Ялта). Приметно, что строк действия последней лицензии вышел 27 июня этого года; этим летом она была продлена на 7 лет.

С лета 2016-го у «Нашего радио» – новый собственник, связанный с экс-нардепом БПП, экс-членом Нацсовета и заместителем Бориса Ложкина во времена работы в УМХ Григорием Шверком: радиостанцией через кипрскую компанию владеет полтавский бизнесмен Александр Карташов, который является родным братом зятя Григория Шверка. При этом все три года радиостанция находится в помещении УМХ вместе с другими радиостанциями холдинга, рекламное время радиостанции продает рекламный отдел УМХ. «Наше радио» по-прежнему значится как актив УМХ на сайте холдинга.

30 октября Нацсовет продлил на 7 лет вещательную лицензию «Радио Пятницы» из «Радиогруппы УМХ» в 55 городах. Формально радиостанция принадлежит юристу Максиму Варламову, хотя полностью связана с УМХ.

Отметим, «Радиогруппа УМХ» объединяет сетевые радиостанции «Наше радио», «Радио Пятница», «Авто радио», «Ретро FM» и NRJ, а также столичные «Голос столицы», «Джем ФМ» и Lounge FM. Приметно, что «Голос столицы» объявил о тестовым вещании из-за материального положения, а лицензия Lounge FM была аннулирована судом в апреле, но вещатель продолжает вещание по сей день.

Напомним, ряд активов холдинга УМХ в конце сентября этого года были переданы в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными путем коррупционных и других преступлений (АРМА).

Фото: pixabay 

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