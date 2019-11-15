Нацсовет продлил лицензию на вещание для второй радиостанции УМХ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 ноября продлил на 7 лет лицензию на вещание в Ивано-Франковске для радиостанции «Наше радио» (ДП «Новий обрій»), которая входила в «Радиогруппу УМХ» беглого Сергея Курченко. За данное решение члены ведомства проголосовали единогласно. Представителей вещателя не было, из-за чего и.о. главы регулятора Ольга Герасимьюк хотела перенести вопрос на следующее заседание. Но замглавы Ульяна Фещук настояла на продлении лицензии. Формально у радиостанции не было нарушений.

У «Нашего радио» есть три лицензии на вещание. Семилетний срок действия лицензии «Наше радио» на частоту в Ивано-Франковске истекает 22 января 2020 года. Также у вещателя есть отдельная лицензия на вещание в Херсоне, Лисичанске Луганской области и Судаке АР Крым (выходит 31 марта 2022 года); и отдельная лицензия на остальные 29 населенных пунктов (Чернигов, Черкассы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, с. Антополь, Полтава, Кременчуг, Одесса, Николаев, Трускавец, Львов, Луганск, Кировоград, Киев, Запорожье, Ужгород, Новоград-Волынский, Житомир, Донецк, Мариуполь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Винница, Севастополь, Симферополь и Ялта). Приметно, что строк действия последней лицензии вышел 27 июня этого года; этим летом она была продлена на 7 лет.

С лета 2016-го у «Нашего радио» – новый собственник, связанный с экс-нардепом БПП, экс-членом Нацсовета и заместителем Бориса Ложкина во времена работы в УМХ Григорием Шверком: радиостанцией через кипрскую компанию владеет полтавский бизнесмен Александр Карташов, который является родным братом зятя Григория Шверка. При этом все три года радиостанция находится в помещении УМХ вместе с другими радиостанциями холдинга, рекламное время радиостанции продает рекламный отдел УМХ. «Наше радио» по-прежнему значится как актив УМХ на сайте холдинга.

30 октября Нацсовет продлил на 7 лет вещательную лицензию «Радио Пятницы» из «Радиогруппы УМХ» в 55 городах. Формально радиостанция принадлежит юристу Максиму Варламову, хотя полностью связана с УМХ.

Отметим, «Радиогруппа УМХ» объединяет сетевые радиостанции «Наше радио», «Радио Пятница», «Авто радио», «Ретро FM» и NRJ, а также столичные «Голос столицы», «Джем ФМ» и Lounge FM. Приметно, что «Голос столицы» объявил о тестовым вещании из-за материального положения, а лицензия Lounge FM была аннулирована судом в апреле, но вещатель продолжает вещание по сей день.

Напомним, ряд активов холдинга УМХ в конце сентября этого года были переданы в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными путем коррупционных и других преступлений (АРМА).

Фото: pixabay

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