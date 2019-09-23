Холдинг UMH передали в управление АРМА

9 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство генпрокуратуры и передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) имущество, имущественные и корпоративные права группы «Украинский Медиа Холдинг» (UMH), на которые был наложен арест. Об этом сообщает FinBalance.

В управление АРМА переданы:

100% уставного капитала ООО «Ветек Медиа Инвест», который принадлежал компании Bentley Overseas Limited (Hong Kong);

корпоративные права ООО «Издательский дом “Украинский Медиа Холдинг”» в виде доли в уставном капитале в размере 98,975%, принадлежащей ООО «Украинская Медиа Группа»; доли 0,025% United Media Holding N.V. (Нидерланды); доли 0,998% Qwerty Business Inc. (BVI);

корпоративные права ООО «Украинская Медиа Группа» в виде доли в уставном капитале в размере 99,9833%, принадлежащей United Media Holding N.V. (Нидерланды), и доли 0,0167% Qwerty Business Inc. (BVI);

корпоративные права UMH в виде доли в уставном капитале в размере 99,975%, принадлежащей United Media Holding N.V., и доли 0,25%, принадлежащий «Украинской Медиа Группе»;

корпоративные права ООО «Корреспондент» в виде доли в уставном капитале в размере 99,9%, принадлежащих ООО «Издательский дом “Украинский Медиа Холдинг”» и доли 0,1% ООО «Сан Медиа»;

100% уставного капитала газеты «Команда»; 100% акций ЗАО «КП в Украине»; 80% уставного капитала ООО «Известия-Украина»;

100% уставного капитала ООО «УМХ Онлайн», ООО «УМХ-мобайл», ООО «Диджимедиа», ООО «Диджитал Венчез», ООО «Бигмир Онлайн», ООО «Бигмир Интернет», ООО «Сан Медиа»;

98,17% акций КП «Медиа»; 32,99% уставного капитала «Киев-Пресс»; 50% уставного капитала ТРК «Киевские ведомости – телерадиоэфир»; 40% уставного капитала телерадиокомпании ЮТАР; 92,2978% акций «Луганскдрук»; 92% уставного капитала «Твоя пресса»;

100% корпоративных прав «Наш Участник», «Твоя пресса – Запорожье», «Запорожье медиа плюс», радиостанции «Заря», ТРК «Донецк ФМ», ТРК «Радио 50», «Твоя пресса-Мариуполь», «Радиогруппа», ТРК «Золотые ворота», «Радио-Авто», ТРК «Пилот-Украина», ТРК «Форум», радио «Довіра», «Кулинарный канал», «Степ2крос» и др;

недвижимое имущество UMH (в Киеве, Днепре), издательский дом «Украинский Медиа Холдинг» (в Киеве), «Луганскдрук» (в Стаханове, Лисичанске, Рубежном, Антраците, Первомайске Луганской области);

полиграфическое оборудование, а также недвижимость «Укрполиграфмедиа» (в городе Украинка, Обуховского района Киевской области);

имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг «Украинской Медиа Группы», «Украинского медиа холдинга», КП «Медиа», «Диджимедиа», «Диджитал Венчез», «Укрмедиа», «Твоя пресса», «Илонит-ТВ», «Горпреса», «Студия Европозитив», телерадиоорганизация «Довіра», ТРК «Золотые ворота», ТРК «НБМ-Радио» и другие.

Напомним, 28 марта Генпрокуратура сообщила о завершении расследования против Сергея Курченко. Его подозревают в хищении более 17 млрд гривен. По словам Юрия Луценко, общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд гривен, общая сумма возмещенных убытков – более $1,5 млрд. В апреле 2019 года ГПУ просила суд передать UMH Group в управление АРМА.

Фото: ВЕТЭК

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