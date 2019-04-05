#Курченкогейт: ГПУ просит суд передать УМХ в управление Агентству по розыску активов
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#Курченкогейт: ГПУ просит суд передать УМХ в управление Агентству по розыску активов

от Telekritika
От Telekritika 14
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Холдинг может стать государственным.

Генеральная прокуратура просит суд передать в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) группу компаний «Украинский медиа холдинг» – UMH Group. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, Луценко провел оперативное совещание с группой следователей и прокуроров в уголовном производстве по делу беглого олигарха Сергея Курченко.

По результатам совещания была усилена группа прокуроров по этому делу и подано в суд ходатайство о передаче в управление АРМА активов группы компаний «Украинский медиа холдинг» – UMH Group. Отмечается, что соответствующие аресты были наложены еще в 2014 и 2017 годах, а первая попытка передать активы в управление АРМА произошла в 2018-м, но тогда передачу отменил суд.

Кроме того, Луценко поручил проверить наличие всех документов по делу Курченко и провести инвентаризацию материалов, а также отправить прокуроров за границу для арестов выявленных активов фигурантов дела.

Напомним, 28 марта Генпрокуратура сообщила о завершении расследования против Сергея Курченко. Его подозревают в хищении более 17 млрд гривен. По словам Юрия Луценко, общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд гривен, общая сумма возмещенных убытков – более $1,5 млрд.

Фото: ВЕТЭК

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