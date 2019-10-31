Нацсовет продлил лицензию «Радио Пятница»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 октября продлил на 7 лет вещательную лицензию «Радио Пятница» (ДП «Новий обрій»), которая входила в «Радиогруппу УМХ» беглого Сергея Курченко. За данное решение проголосовали 6 из 8 членов регулятора (Сергей Костинский воздержался, Валентин Коваль отсутствовал). Обсуждение вопроса не было.

Семилетний срок действия лицензии «Радио Пятница» на 55 частоте в FM-диапазоне истек 15 июня 2018 года. Лицензии вещателя остаются действительными до момента принятия решения Нацсоветом об их продлении. Регулятор обратился в суд об аннулировании лицензии радиостанции осенью 2017-го из-за непредоставления информации о смене собственности. Сегодня радиостанция официально принадлежит юристу Максиму Варламову. Весной прошлого года «Радио Пятница» меняло собственность несколько раз. Задача Варламова сводилась к перепродаже проблемного актива. Радиостанция находится в помещении УМХ вместе с другими радиостанциями холдинга, рекламное время радиостанции продает рекламный отдел УМХ. «Радио Пятница» по-прежнему значится как актив УМХ на сайте холдинга.

Отметим, 25 апреля регулятор принял решение отложить рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии «Радио Пятница» до судебного решения вопроса аннулирования этой лицензии. Экс-глава ведомства Юрий Артеменко в апреле 2019-го уверял, что судовое рассмотрение вопроса приостановлено из-за встречного иска радиостанции к Нацсовету. Чем закончились судебные разбирательства, не уведомлялось.

В конце марта 2017 года «Радиогруппа УМХ» указала бенефициаром своих активов харьковчанина Дмитрия Крикберга, который в 2013-м был членом наблюдательного совета Одесского нефтеперерабатывающего завода, когда тот принадлежал Сергею Курченко. Компании радиогруппы не уложились в месячный срок, отведенный законом на предоставление информации в Нацсовет об изменении бенефициара, чем нарушили законодательство. До этого Крикберг работал в других компаниях Курченко. Он владел компаниями группы «УМХ» через трастовое соглашение с конечным звеном в структуре собственности – Мэтью Брэдли Адрианом из Белиза. Последний фигурировал как конечный бенефициар радиостанций до Крикберга. Непрозрачная собственность позволяет регулятору не продлевать лицензии. В октябре 2017 года регулятор из-за несвоевременной подачи информации о смене бенефициара принял решение подать в суд об аннулировании лицензий «Радиогруппы УМХ», а также не продлил ряд лицензий на радиовещание на 36 частотах в FM-диапазоне из-за истечения 7-летнего срока действия лицензий.

«Радио Пятница» начало вещание в феврале 2015-го на частотах Super Radio, которое получило 55 частот на радиоконкурсе Нацсовета в 2011-м году. Конкурс имел признаки коррупции – он был проведен под одну радиостанцию. Созданное под конкурс Super Radio тогда получило все 55 частот. Часть частот досталась радиостанций после аннулирования лицензий «Радио Мелодия», которое на то время принадлежало радиоменеджеру Андрею Карпию. Изначально Super Radio связывали с Сергеем Арбузовым, Валерием Хорошковским, с конца 2013-го радиостанция перешла в собственность УМХ.

Фото: pixabay

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