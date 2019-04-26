📻 Нацсовет спас от аннулирования лицензии очередную радиостанцию Курченко

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 25 апреля принял решение отложить рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии «Радио Пятница» (ДП «Новий обрій») из «Радиогруппы УМХ» Сергея Курченко до судебного решения вопроса аннулирования этой лицензии. За соответствующее решение члены регулятора проголосовали единогласно и без обсуждения.

Семилетний срок действия лицензии «Радио Пятница» на 55 частоте в FM-диапазоне истек 15 июня 2018 года. По закону регулятор обязан был рассмотреть вопрос о продлении цифровых лицензий за 60 дней до окончания срока их действия, но ведомство этого не сделало. Лицензии вещателя остаются действительными до момента принятия решения Нацсоветом об их продлении. Регулятор обратился в суд об аннулировании лицензии радиостанции осенью 2017-го из-за непредоставления информации о смене собственности. По словам главы ведомства Юрия Артеменко, судовое рассмотрение вопроса приостановлено. Причина – встречный иск радиостанции к Нацсовету.

В конце марта 2017 года «Радиогруппа УМХ» указала бенефициаром своих активов харьковчанина Дмитрия Крикберга, который в 2013-м был членом наблюдательного совета Одесского нефтеперерабатывающего завода, когда тот принадлежал Сергею Курченко. Компании радиогруппы не уложились в месячный срок, отведенный законом на предоставление информации в Нацсовет об изменении бенефициара, чем нарушили законодательство. До этого Крикберг работал в ряде других компаний Курченко. Он владеет компаниями группы «УМХ» через трастовое соглашение с конечным звеном в структуре собственности – Мэтью Брэдли Адрианом из Белиза. Последний фигурировал как конечный бенефициар радиостанций до Крикберга. Непрозрачная собственность позволяет регулятору не продлевать лицензии.

В октябре 2017 года регулятор из-за несвоевременной подачи информации о смене бенефициара принял решение подать в суд об аннулировании лицензий «Радиогруппы УМХ», а также не продлил ряд лицензий на радиовещание на 36 частотах в ФМ-диапазоне из-за истечения 7-летнего срока действия лицензий. Аннулированные частоты до сих пор не выставлены на конкурс. Президентская четверка 5 раз отказывалась вынести их на конкурс для общественных радиостанций.

Как сообщалось ранее, весной прошлого года «Радио Пятница» меняло собственность несколько раз, сегодня его владельцем указан юрист Максим Варламов. Задача последнего сводилась к перепродаже проблемного актива.

Напомним, «Радио Пятница» не единственный актив УМХ, который спасают от непродления просроченных лицензий. 7 февраля Нацсовет принял решение отложить рассмотрение заявлений трех компаний из «Радиогруппы УМХ» о продлении шести лицензий, у которых истек 7-летний срок действия, до судебного решения по аннулированию этих лицензий. Замглавы регулятора Ульяна Фещук указывала на нелогичность рассмотрения вопроса продления просроченных лицензий радиостанций УМХ до окончания судебного спора по их аннулированию. Почему Нацсовет не может забрать иски в суд и принять решение о непродлении лицензии в связи с окончанием срока их действия, не сообщалось.

Правомерность своего решения по аннулированию лицензий радиостанций УМХ Нацсовету спустя 1,5 года удалось доказать только в случае радиостанций Lounge FM и Next. Всего «Радиогруппа УМХ» объединяет общенациональные радиостанции «Ретро ФМ», «Авторадио», «Наше радио» и «Радио Пятница», сетевую NRJ и три столичных («Джем ФМ», «Голос столицы» и Lounge FM). У «Нашего радио» и «Радио Пятница» официально другая структура собственности, чем у других вещателей холдинга.

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