UMH приостановил работу радиостанции «Голос Столицы»

1 ноября «Радиогруппа UMH» приостановила работу киевской радиостанции «Голос Столицы». Об этом сообщается на Facebook-странице радиостанции.

Причиной приостановки названо ухудшение материального положения холдинга. «Программы радиостанции «Голос Столицы» будут транслироваться в повторе на той же частоте (106 FM), что и другие элементы эфира, в полном соответствии с лицензионными условиями и требованиями норм закона. Надеемся на улучшение материального положения радиогруппы УМХ, в результате чего проект «Голос Столицы» будет восстановлен в прежнем режиме», — отмечается в уведомлении.

В сентябре сообщалось, что активы UMH были переданы в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Передача актива произошла из-за расследования Генпрокуратуры относительно собственника холдинга Сергея Курченко. «Голос столицы» — это общий проект UMH и братьев Суркисов (дочь Григория Суркиса Светлана владеет 18% радиостанции, граждан Украины Леонид Ашкенази – 20% и Полина Ковалик — 12%).

Напомним, «Радиогруппа UMH» объединяет сетевые радиостанции «Авторадио», «Ретро FM», NRJ, «Наше радио», «Радио Пятница», а также столичные LoungeFM, «Голос Столицы» и «Джем FM». 30 октября Нацсовет продлил на 7 лет просроченную на 1,5 года вещательную лицензию «Радио Пятница» в 55 городах.

Фото: pixabay

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