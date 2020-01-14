Приложение Disney+ стало самым популярным среди OTT-сервисов в 2019 году

Согласно данным исследования Sensor Tower, приложение стримингового сервиса Disney+ стало самым скачиваемым в 2019 году, передает thenextweb.com.

Вскоре после выхода на рынок, приложение завоевало 34% рынка, собрав более 30 млн загрузок в четвертом квартале 2019 года и принеся более $50 млн дохода за первые 30 дней. И все это несмотря на проблемный старт.

Позади остались такие игроки, как Netflix (11%), YouTube (11%), Hulu (8%), Amazon Prime Video (7%).

Также в своем отчете исследователи указали, какая из компаний получила статус самого популярного издателя приложений в мире. В четвертом квартале 2019 года им стал Google, обойдя своего основного конкурента Facebook. Так, количество скачиваний его приложений составляло 850 млн, тогда как у Facebook – 800 млн.

Однако суммарные показатели говорят о том, что лидером 2019 года все равно остается Facebook, собрав около 3 млрд скачиваний, тогда как Google — 2,3 млрд. Успех соцсети объясняется просто: ей принадлежит 4 из 5-ти самых скачиваемых приложений в мире, это WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger.

В топ приложений ворвался один новичок — TikTok. А пальма первенства все еще остается за WhatsApp.

Напомним, ранее сообщалось, что Netflix потерял 1 млн подписчиков из-за Disney+.

Инфографика: Sensor Tower

Фото: Engadget

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