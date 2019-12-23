Netflix потерял 1 млн подписчиков из-за Disney+

По оценкам аналитиков Cowen & Co, в ноябре Netflix потерял 1,1 миллиона подписчиков в США из-за Disney+. Об этом пишет TVB Europe.

По оценкам компании, в IV квартале 2019 года Netflix может увидеть отток абонентов в количестве около 1,6 миллиона человек, которых перехватят Disney+ и Apple TV+.

В Cowen & Co обнаружили, что 21% потребителей в США зарегистрировались в Disney+. Это указывает на то, что на новый видеостриминг подписалось 24 млн пользователей, 80% из которых были также подписаны и на Netflix.

Однако Netflix, по прогнозам аналитиков, нарастит базу и получит 7,6 млн новых подписчиков за IV квартал 2019 года.

Напомним, ранее Netflix сообщил, что его клиентская база увеличилась на 158 млн.

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