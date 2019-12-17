Количество подписчиков Netflix в мире выросло до 158 млн

Стремясь обратить на себя внимание аналитиков и инвесторов с Уолл-стрит, Netflix опубликовал данные о подписчиках и выручке за пределами США, сообщает «Интерфакс».

Ввиду того, что акции Netflix снизились на 16% с середины июля 2019 года, когда компания обнародовала отчетность за второй квартал, сообщив о снижении количества подписчиков в США впервые за 10 лет. Было решено опубликовать данные относительно роста количества подписчиков, а также выручки в других регионах мира.

Согласно отчету компании, количество подписчиков в Европе, Африке и на Ближнем Востоке составляло 47,4 млн по состоянию на 30 сентября по сравнению с 19,7 млн по состоянию на 31 марта 2017 года. Следовательно, показатель за этот период вырос на 140%. При этом выручка увеличилась почти втрое − до $4 млрд.

Количество подписчиков в Латинской Америке за аналогичный период выросло почти вдвое − до 29,4 млн с 15,4 млн, выручка увеличилась более чем вдвое и составила $2 млрд.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе компания увеличила количество подписчиков более чем в три раза − до 14,5 млн против 4,7 млн, выручка выросла до $1 млрд.

В целом количество подписчиков Netflix в мире насчитывает 158,3 млн человек.

Напомним, Франция станет шестой страной, где запустится стриминговый сервис Disney+.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!