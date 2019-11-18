Причиной сбоев Disney+ стал взлом аккаунтов пользователей

Disney +, потоковый сервис, запущенный 12 ноября, заявил о технических сбоях, после того, как количество пользователей превысило ожидания компании. Позднее, пользователи стали терять доступ к ресурсу. Причиной стало то, что хакеры массово взламывали аккаунты и сливали их в общий доступ сети. Об этом сообщил Business Insider.

Некоторые подписчики писали в Twitter, что их учетные записи заблокировали, а также о том, что у Disney проблемы с безопасностью аккаунтов.

Кроме того, Reddit и другие онлайн-форумы были заполнены записями от хакеров, которые бесплатно раздавали данные учетных записей Disney + или продавали их. Некоторые из них были выставлены на продажу через несколько часов после запуска потокового сервиса.

Аккауты продаются на хакерских форумах по цене от 3 до 11 долларов, в то время как месячная подписка составляет 7 долларов, сообщает ZDNet.

«Мы также натолкнулись на несколько списков учетных данных Disney +, которые предлагались бесплатно, для совместного использования и использования хакерским сообществом», – пишет издание.

Напомним, сервис компании уже привлек 10 млн пользователей новыми сериалами, такими как «Звездные войны», «Мандалорец», и старыми фаворитами – фильмами студии Pixar.

Для сравнения, у Netflix более 150 миллионов подписчиков, в то время как у Hulu — 28 миллионов.

Фото: Unsplash

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