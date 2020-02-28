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Президент и медиагруппы договорились о запуске незакодированных спутниковых версий главных телеканалов

от Telekritika
От Telekritika 2192
Главная ТВБизнес Президент и медиагруппы договорились о запуске незакодированных спутниковых версий главных телеканалов

Срок – до 16 марта.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины president.gov.ua, Владимир Зеленский и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов.

28 февраля 2020 года, во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и руководителей ведущих украинских медиагрупп были обсуждены проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала их телеканалов с 29 января этого года по решению от 2017 года.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала, по словам президента, не все украинцы могут свободно смотреть более 20 главных телеканалов.

«Мы имеем просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий», – сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

«Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещание, и телевидение присутствует не только на временно оккупированных территориях. У него очень мощный сигнал и на подконтрольных территориях. Кроме того, тогда они «глушили» наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, – вы сами отключились», – заявил Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

«Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас очень простая задача: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым у нас сейчас нет другого доступа, кроме информационного», – подчеркнул он.

Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию, сообщается на сайте.

Также «Зеонбуд» до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

В то же время глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

«Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность смотреть закодированные телеканалы.

Участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами в вопросах борьбы с нарушениями авторского права.

Глава государства поставил секретарю СНБО задачу проконтролировать выполнение договоренностей.

Напомним, медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов 28 января в 23:59.  В общей сложности были закодированы 22 телеканала. Зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы доступны  в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ – XtraTV и Viasat.

21 февраля 2020 года большинством голосов депутатов Верховной Рады Украины было принято решение о поддержке Верховной Радой запроса депутата от партии «Слуга народа» Николая Задорожного к президенту Владимиру Зеленскому о введении моратория на кодирование спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов.

В тот же день 1+1 media обратилась к президенту с просьбой заслушать аргументы медиагрупп, правообладателей, спутниковых платформ и всех заинтересованных сторон путем открытого обсуждения. Вскоре Медиа Группа Украина также сделала заявление, в котором подчеркнула, что «кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов – логиччный, цивилизованный шаг в развитии медийного рынка».

Фото: president.gov.ua

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