⚡ После ликвидации директората из общественного вещателя уволился Александр Лиев

Об этом он сообщил сегодня, 4 марта, на совместной встрече с коллективом руководителей телерадиокомпании, передает НОТУ.

«Я ухожу с должности исполнительного директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Пять лет назад, в апреле 2014 года, по приглашению Зураба Аласании я принял участие в создании Общественного вещания, тогда еще в качестве первого заместителя гендиректора Национальной телекомпании Украины. Сложный, масштабный, актуальный и интересный кейс. Последние полтора года я отвечал за важный этап реформы – нам нужно было объединить 31 государственную телерадиокомпанию в единую Общественную, провести оптимизацию структуры и расходов на ее содержание. Роль исполнительного директора требовалась для координации этих масштабных изменений. Этот этап завершен. Планово начинается следующий этап реформы, для этого в компании уже утверждена новая структура управления, которая не предусматривает должности исполнительного директора. Собственно этим и объясняется мое увольнение. Компания готова к следующим шагам развития: принять годовой план, финансирование в этом году из государственного бюджета на четверть больше, чем в прошлом, ожидается рост коммерческих поступлений, а расходы на содержание значительно сократились – все это является залогом результативного 2019 года. Я и дальше буду болеть за команду Общественного вещателя. Верю в эту команду. Верю в Зураба, он честный человек, а его негибкость (которая многих раздражает) является сверхважной чертой для руководителя Общественного вещателя, особенно в избирательный год. Спасибо! Идем дальше!» – цитирует НОТУ Александра Лиева.

Среди собственных заслуг Александр Лиев в своем Facebook перечислил массовые увольнения в НОТУ, рост зарплат на 60%, оптимизацию недвижимости, разработку регламентов, электронный документооборот, составление финотчетности и закупку техники.

Глава правления Зураб Аласания поблагодарил Александра Лиева за добросовестную и нелегкую работу в ходе первого этапа реформы Общественного, он отметил высокую эффективность исполнительного директора как кризисного менеджера:

«Александр Лиев – высококлассный управленец и настоящий профессионал своего дела. Реформа была очень непростой, у телерадиокомпании были большие вызовы и испытания, и он всегда добросовестно делал свою работу, не останавливался перед трудностями. Именно исполнительный директор был той фигурой, которая координировала многие административные процессы. Я бы сказал, Александр стал для компании не только исполнительным, но и кризисным менеджером. Благодарен за всю работу и тот путь, который мы прошли вместе», – сказал председатель правления.

Напомним, новая организационная структура НОТУ предусматривает изменения в распределении функций членов правления по платформам, а также новую систему взаимодействия административной и творческой частей телерадиокомпании. Предыдущая организационная структура компании была раскритикована наблюдательным советом компании. В частности, это стало одной из причин увольнения Зураба Аласания, поскольку он делегировал ключевые исполнительные функции так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов), создав параллельную правлению исполнительную структуру во главе с исполнительным директором, который фактически превратился во вторую человека в компании с объемом полномочий больше, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 до октября 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн грн. В новой структуре нет дублирования управленческих функций, должностей исполнительного директора и его заместителей.

Отметим, Александр Лиев после оккупации Крыма переехал в Киев. При этом он неоднократно публично делал ряд заявлений о «российском» Крыме. За время работы в НТКУ и НОТУ был обвинен в коррупции, в частности, в фиктивном оформлении в штат компании своих родственников. Заместителем Лиева в НОТУ был Михаил Шматов, который сообщил «Телекритике», что о своем дальнейшем будущем в НОТУ сможет рассказать завтра.

Фото: НОТУ